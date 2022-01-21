疫下新盤市場冷淡 有項目連錄交易終止個案

疫情轉趨嚴峻之際，新盤市場交投氣氛冷淡，今日暫僅錄5宗成交。當中，清水灣有豪宅屋苑以逾7,660萬元售出一伙連花園複式戶。而另一邊廂，啟德及大圍均有項目連錄交易終止個案。

●清水灣傲瀧花園複式戶7,664萬沽

項目由2017年開售至今，累計沽出677伙，佔全盤680伙的99%，僅餘3伙特色戶待售。目前該盤售出單位連同車位銷售，共套現逾213億元。

●啟德THE HENLEY III開放式戶626萬沽

●信置旗下三盤新增新春置業優惠

●上環CAINE HILL開放式戶呎價約30,397元

●屯門恆大‧珺瓏灣連花園戶1110萬沽

●將軍澳海茵莊園兩房售845萬

●大圍站柏傲莊III新增3宗終止交易 累計錄145宗

據一手成交紀錄冊顯示，柏傲莊III第8B座61樓D室，實用面積472方呎，兩房間隔，原本分別於去年6月20日及6月25日，先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,188.8萬元沽出，當時呎價約25,186元，惟交易已於今日(21日)列明為終止交易。其他2宗個案分別為8B座12樓E室及1B座20樓D室，去年的成交價分別為986.2萬元及995.1萬元。

●啟德尚‧珒溋連錄4宗交易告吹

另外，項目的第1座31樓D室，實用面積657方呎，三房間隔，原本於2021年3月簽訂買賣合約以1,776.31萬元沽出，當時呎價約27,037元，交易現時同樣已經終止。據統計，本月新盤市場已經錄得約43宗交易告吹個案。