疫下新盤市場冷淡 有項目連錄交易終止個案
2022年01月21日 21:51
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疫情轉趨嚴峻之際，新盤市場交投氣氛冷淡，今日暫僅錄5宗成交。當中，清水灣有豪宅屋苑以逾7,660萬元售出一伙連花園複式戶。而另一邊廂，啟德及大圍均有項目連錄交易終止個案。
●清水灣傲瀧花園複式戶7,664萬沽
低密度豪宅錄得承接，新世界發展(00017)位於清水灣的傲瀧，新近售出連花園複式戶。該單位為A座G3室，實用面積3,200方呎，連788方呎花園。單位下層為客飯廳，對出設游泳池，而上層則設有四套房，以7,664.8萬元成交，呎價為23,953元。
項目由2017年開售至今，累計沽出677伙，佔全盤680伙的99%，僅餘3伙特色戶待售。目前該盤售出單位連同車位銷售，共套現逾213億元。
●啟德THE HENLEY III開放式戶626萬沽
新發展區物業備受追捧。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周五(21日)售出3B座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，成交價為626.59萬元，呎價約26,327元。資料顯示，該盤本月至今累計售出10個單位，套現約7,757.16萬元。
●信置旗下三盤新增新春置業優惠
農曆新年將至，有發展商新增優惠吸客。信和置業(00083)旗下3個新盤項目推出「新春佳節大利是」置業優惠。發展商表示，為慶賀佳節，由1月25日至2月28日，會向購入觀塘凱滙、馬鞍山Silversands、旺角ONE SOHO指定單位的買家，分別送出38.88萬元、18.88萬元及12.88萬元的售價折扣優惠。
●上環CAINE HILL開放式戶呎價約30,397元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，新近沽出17樓G室，實用面積196方呎，開放式間隔，成交價為約595.8萬元，呎價約30,397元。
●屯門恆大‧珺瓏灣連花園戶1110萬沽
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣(Emerald Bay)，新近沽出一伙花園特色戶。該單位為第1A座地下A室，實用面積754方呎，三房間隔，連606方呎花園，以1,110萬元成交，呎價約14,721 元。
●將軍澳海茵莊園兩房售845萬
據一手銷售資訊網資料，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，本月暫錄2宗成交，包括新近沽出位於第2座6樓A8室，實用面積406方呎，兩房連儲物室間隔，成交價為845.7萬元，呎價約20,830元。資料顯示，新買家採用120天一按付款計劃。
●大圍站柏傲莊III新增3宗終止交易 累計錄145宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，新近再新增3宗終止交易個案。項目自公布拆卸重建後，已累計錄得145宗取消交易個案，佔售出單位845伙的17%。
據一手成交紀錄冊顯示，柏傲莊III第8B座61樓D室，實用面積472方呎，兩房間隔，原本分別於去年6月20日及6月25日，先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,188.8萬元沽出，當時呎價約25,186元，惟交易已於今日(21日)列明為終止交易。其他2宗個案分別為8B座12樓E室及1B座20樓D室，去年的成交價分別為986.2萬元及995.1萬元。
●啟德尚‧珒溋連錄4宗交易告吹
據一手銷售資訊網資料，龍湖集團(00960)及合景泰富集團(01813)合作發展的啟德新盤尚‧珒溋，周五(21日)連錄4宗交易告吹個案。其中，第2座7樓E室，實用面積585方呎，兩房間隔，原本於2019年10月簽訂買賣合約以1,437.89萬元沽出，當時呎價約24,579元，惟現時交易已經終止。
另外，項目的第1座31樓D室，實用面積657方呎，三房間隔，原本於2021年3月簽訂買賣合約以1,776.31萬元沽出，當時呎價約27,037元，交易現時同樣已經終止。據統計，本月新盤市場已經錄得約43宗交易告吹個案。