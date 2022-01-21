中美步入脫鈎之年　華府表態：貿易已回不到過去

周四是美國總統拜登就任一周年，中美衝突仍有增無減，金融與經貿戰從無間斷。然而，有數據顯示，中國憑着14億人的發展潛力，逐一化解威脅，並讓外界明瞭體制上的獨特優勢。若果說拜登即位首年是「衝突之年」，今年恐是「脫鈎之年」。

疫情肆虐兩年，扭轉了供應鏈格局，中美在經貿上愈行愈遠。美國貿易代表戴琪最新警告，全球貿易政策制訂者不應試圖重建疫前體系，而是建立更具彈性、永續性和支持更高生活水平的新體系。白宮中國事務資深主任羅森柏格已預告，將在幾個月內與區域夥伴共同宣布「印太經濟架構」。美國眾議院議長佩洛西也配合，稱眾議院即將完成加強美國對華競爭的立法。然而，世界明顯仍需要中國，德國企業施壓立陶宛，呼籲要緩和緊張局面；各地也加強戰略投資，令這場世紀經貿戰走向脫鈎。

戴琪警告，鑑於疫情已長達兩年，各地不應回頭試圖「恢復正常」，反而要承認大勢已變，須加強供應鏈多樣化。所謂多樣化，被解讀為不再依賴中國，此前羅森柏格已表明，數月內會宣布「印太經濟架構」的目標和細節，包括貿易便利性、數碼經濟標準、供應鏈彈性和基礎建設等領域。這被美國官員視為今年度重點計劃，要在制訂印太經貿往來和商業活動上發揮作用。佩洛西也和應，指眾議院即將完成加強美國對中國競爭，並幫助美國半導體業的立法。

與此同時，美國對華絕不手軟，最新制裁中國3個實體，指它們參與導彈技術擴散，分別是中國航天科技集團有限公司第一研究院、中國航天科工集團有限公司第四研究院，以及保利科技有限公司。其中，中國航天科技又名中國運載火箭技術研究院，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。中國外交部發言人趙立堅批評，美方出於政治目的，以各種藉口制裁打壓中國企業，這是典型的霸凌行徑。

然而，中國供應鏈完整可靠，實非一朝一夕能取代。外媒報道，一個由140多名美國兩黨國會議員組成的團體，呼籲戴琪立即恢復並擴大中國商品的關稅豁免，以助各產業生存和緩解通脹，因關稅措施已對勞資雙方帶來傷害，成本不但更高，且涉獵甚廣，包括製造業、漁農業、零售業、能源產業、科技及服務業。

立陶宛促恢復對華關係

歐洲方面，外媒引述消息透露，立陶宛目前面臨德國大企業的壓力，要求對中國讓步，以解除抵制，因汽車業已受巨大衝擊，整體損失恐達數億歐元。由於中國抵制進口立陶宛機械和零組件產品，有些企業只剩下離開立陶宛的路，故敦促官員尋求恢復對華關係。

面對中美矛盾日增，據外媒引述渣打集團主席韋浩思表示，中美僵局促進了這兩個超級大國與其他國家的經濟關係，在全球貿易問題上的雙邊緊張局勢，導致美國與其他新興市場之間、中國與其他新興市場之間的貿易都有增加。渣打對這場貿易戰有切身感受，因在所有非中資銀行之中，該行是大中華區業務最廣的銀行之一。

聯合國貿易和發展會議最新的報告正好引證韋浩思之說，去年全球外國直接投資（FDI）按年激增77%，達1.65萬億美元，遠高於2020年的9,290億美元，並超越疫前水平。其中，美國的FDI規模按年勁增114%至3,230億美元；歐洲也激增逾80%；流入中國的FDI總額亦按年增長20%，達破紀錄的1,790億美元。另邊廂，去年流入發展中國家的FDI亦按年升30%，逼近8,700億美元，包括東亞和東南亞地區加速增長，拉丁美洲和加勒比地區則恢復至接近疫前，西亞也在增加；非洲獲得的FDI規模亦比2020年多。

更實在受惠的是台灣，在科技業大舉投資下，2021年購入房地產的金額衝上683億元新台幣，創史上新高，比2019年舊紀錄400億元新台幣大幅增長70%，中美貿易戰正是主因之一，台商積極把高端製造技術遷回台灣。