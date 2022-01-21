美股全線向下　Netflix挫逾兩成

美國去年成屋銷售達612萬間，創15年來新高，低借貸利率或原因之一，惟上月銷量已見放緩。道指周五跌103點，至34,612點；標指跌19點，至4,463點；以科技股為主的納指跌117點，至14,037點。

Netflix業績後股價暴跌，皆因該公司本季預測新增訂戶數目只有250萬，遠遜市場預期，亦意味業務增長大幅放緩。瑞信狠削其目標價近四成，至450美元。Netflix股價早段跌21.4%，報399.2美元。

港股外圍方面，恒指夜期現報24,898點，跌18點，低水68點。

美國總統拜登上任一年，民望雖差強人意，但在疫情陰霾及美國聯儲局加息預期下，並未對華爾街造成大衝擊，由拜登去年1月20日上任至本周四收市為止，三大指數過去一年均有進帳，標指累升逾18%。

財長耶倫亦為拜登護航，指美國勞工市場已較一年前改善，失業率低於4%，並增加逾600萬個職位。她直言，通脹率於未來數月的疫情影響下將面臨挑戰，但只要疫情受控，通脹有望回復至正常水平，甚至在年底前落到約2%。

不過，惟摩根士丹利投資總監Mike Wilson卻警告股市恐再跌一成。即使納指近日已從52周高位回調逾10%，但他的看法仍然悲觀。美國經濟將分兩階段回調，首先是面對過度火熱的通脹，聯儲局需加速「收水」，故不利尤其是貴價股的估值。第二階段是還未開始的經濟增長放緩期，主因刺激經濟措施消退、過度消費囤積致需求減弱，及企業大部分盈利將被加息後的高成本抵銷。不過，疫情對經濟的負面影響將在下半年轉弱，屆時股市有望反彈。

企業消息方面，亞馬遜宣布，年內將於洛杉磯設立其首間實體時裝店Amazon Style，客人在店內看到展示商品，可透過應用程式及掃描二維碼點選尺碼及顏色，到高科技試衣間或直接購買。亞馬遜早於2015及2017年，已先後進軍實體書店和食品超市，富國銀行去年3月曾形容，亞馬遜已超越沃爾瑪，成為美國最大時裝零售商，繼而支撐亞馬遜進一步擴展，再以新方式顛覆實體零售業，亞馬遜股價跌1.46%。