東方日報B1：拜登政府籲接受現實　貿易體系回不了疫前

周四(20日)是美國總統拜登就任一周年，意味周五(21日)起是任期第二年伊始，中美衝突有增無減，金融與經貿戰從無間斷。然而，有數據顯示，內地憑着14億人的發展潛力，逐一化解威脅，並讓外界明瞭體制上的獨特優勢。若果說拜登即位的首年是「衝突之年」，今年恐是「脫鈎之年」。

疫情肆虐兩年，扭轉供應鏈格局，中美經貿愈行愈遠。美國貿易代表戴琪警告，各地不應試圖「恢復正常」，反而要承認大勢已變，須加強供應鏈多樣化。所謂多樣化，被解讀不再依賴中國，此前有美國官員表明，數月內會宣布「印太經濟架構」目標和細節，包括貿易便利性、數碼經濟標準、供應鏈彈性和基礎建設等。這被視為今年度重點計劃，要在制訂印太經貿往來和商業活動上發揮作用。美國眾議院議長佩洛西和應，眾議院將完成加強美國對中國競爭，並幫助美國半導體業立法。

同時，美國最新制裁內地3個實體，指它們參與導彈技術擴散，分別是中國航天科技集團有限公司第一研究院、中國航天科工集團有限公司第四研究院，以及保利科技有限公司。中國航天科技又名中國運載火箭技術研究院是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。中國外交部發言人趙立堅批評，美方出於政治目的，以各種藉口制裁打壓內企，這是典型的霸凌行徑。

然而，內地供應鏈實非一朝一夕能被取代。外媒報道，一個由140多名美國兩黨國會議員組成的團體，呼籲戴琪立即恢復並擴大內地商品關稅豁免，助各產業生存和緩解通脹，因關稅措施已對勞資雙方帶來傷害，成本更高，且涉獵甚廣。

歐洲方面，外媒引述消息透露，立陶宛目前面臨德國大企業的壓力，要求對內地讓步，解除抵制，因汽車業已受巨大衝擊，整體損失恐達數億歐元。由於內地抵制進口立陶宛機械和零組件產品，有些企業只可離開立陶宛，故敦促官員尋求恢復對華關係。

面對中美矛盾日增，據外媒引述渣打集團主席韋浩思指，中美僵局促進兩國與其他國家的經濟關係，在全球貿易問題上的雙邊緊張局勢，導致美國與其他新興市場之間、內地與其他新興市場之間的貿易都有增加。

聯合國貿易和發展會議報告亦引證韋浩思之說，去年全球外國直接投資(FDI)按年激增77%，達1.65萬億美元，高於2020年的9,290億美元，超越疫前水平。美國FDI規模按年增114%至3,230億美元；歐洲激增逾80%；流入中國的FDI總額按年增20%，達破紀錄的1,790億美元。另去年流入發展中國家的FDI按年升30%，逼近8,700億美元，包括東亞和東南亞地區加速增長，拉丁美洲和加勒比地區則恢復至近疫前，西亞亦增加；非洲獲得的FDI規模亦比2020年多。

更實在受惠的是台灣，在科技業大舉投資下，2021年購入房地產的金額衝上683億元新台幣，創史上新高，比2019年舊紀錄400億元新台幣大幅增長70%，中美貿易戰正是主因之一，台商積極把高端製造技術遷回台灣。

此外，今年美國將推動貨幣政策正常化，中美兩強金融對決揭開戰幔！這些年美國千方百計阻止包括美國的全球資金進入中國，可藉着改革開放，中國卻成功化解，數據顯示近年外資持續流入中國股債市場，而近期推出多項寬鬆貨幣政策舉措，有力提振中國經濟。時值美國投資巨擘紛紛預警美國資本市場泡沫瀕臨爆破之際，中國有望成為國際資金的「避難所」！

美國現屆政府上台一年，對中國制裁有增無減，但無損外資對華的投資意欲。國家外匯管理局披露，由2018至2021年，外資累計淨增持中國境內股票和債券逾7,000億美元(約5.46萬億港元)，年均增速達34%。

外匯局副局長兼新聞發言人王春英指，外資在內地股市和債市佔比保持3至5%水平，低於日本、南韓、巴西、新興經濟體等，未來有關佔比提升潛力大，加上人民幣資產與先進經濟體、新興經濟體資產價格、收益的相關度較低，是國際投資組合分散風險的良好選擇。

周五中國人民銀行本周第3次「放水」，自周一起執行的常備借貸便利(SLF)利率下調0.1厘，包括隔夜期2.95厘、7天期3.1厘、一個月期3.45厘等。是繼周一「雙降」中期借貸便利(MLF)及逆回購利率，以及周四下調一年及5年期貸款市場報價利率(LPR)之後，再度出招穩增長。

事實上，雖然內地經濟有下行壓力，但當局可用的刺激經濟手段也很多。貨幣政策而言，人行焦點或會放在使用減息降準以外較少人熟悉的工具，包括再貸款、購匯、行政工具等。

反觀美國金融市場，情況令人愈感不安。有「傳奇災難預言家」之稱的GMO資產管理聯席創辦人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)近日重申其對美股是超級泡沫看法。他指，標指將自1月4日高位暴跌48%至約2,500點水平。更指到處都可看到超級泡沫證據。如去年2月時數十個「投機型」股票開始跌，包括「科技女股神」伍德(Cathie Wood)方舟創新ETF那時起已瀉52%。市場亦出現「瘋狂投資行為」，包括投資者蜂擁至迷因股、虛擬貨幣、NFT(非同質化代幣)等。

格蘭瑟姆警告，傳統的六成股票和四成債券的投資比例組合策略已不再管用，並建議投資者沽美股，並做好通脹避險準備，部分可持有黃金和白銀，預留現金等待時機。

滙豐策略師Max Kettner發表的研究報告亦指出，未來數周美國實質利率上升，將對美股構成壓力，故將美股的投資評級由「增持」下調至「中性」，同時建議增持受益於原材料價格上升的歐股，並認為A股、新興市場有條件成為資金避風港，特別是經濟增長和流動性周期正與美國處不同階段的中國市場。