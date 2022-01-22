美股道指急挫450點　全周瀉逾4%　兩年來最慘

美國股市周五(21日)繼續遭到拋售，3大指數均以近全日最低位收市。道指收報34,265點，跌450點或1.3%；標指收報4,397點，跌84點或1.89%；納指收報13,768點，跌385點或2.72%。

Netflix業績後股價暴跌，皆因該公司本季預測新增訂戶數目只有250萬，遠遜市場預期，亦意味業務增長大幅放緩。Netflix股價周五急跌21.79%，收報397.5美元。其他大型科技股亦受壓，亞馬遜、Facebook母企Meta分別收跌5.95%和4.23%。

總結全周，道指累跌4.58%；標指累跌5.68%，兩大指數均錄得2020年以來最差的單周表現，並且已連跌3周。納指全周累跌7.55%，創自2020年10月以來最差的單周表現。

對於後市，摩根士丹利投資總監Mike Wilson警告股市恐再跌一成。即使納指近日已從52周高位回調逾10%，但他的看法仍然悲觀。美國經濟將分兩階段回調，首先是面對過度火熱的通脹，聯儲局需加速「收水」，故不利尤其是貴價股的估值。

Wilson續稱，第二階段是還未開始的經濟增長放緩期，主因刺激經濟措施消退、過度消費囤積致需求減弱，及企業大部分盈利將被加息後的高成本抵銷。不過，疫情對經濟的負面影響將在下半年轉弱，屆時股市有望反彈。

市場關注聯儲局下周二至周三(1月25日至26日)進行貨幣政策會議，市場普遍預期該局將更快收緊貨幣政策，以應對通脹升溫。