IMF：聯儲局加息恐為全球經濟復甦「潑冷水」

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周五(21日)表示，美國聯儲局加息可能會給一些地區本就已經疲弱的復甦「潑冷水」。

格奧爾基耶娃解釋稱，美國加息可能對背負高額美元債務的國家產生重大影響，因此，聯儲局應該清楚地傳達其政策計劃，以防止出現意外，強調這「非常重要」。美國利率上升可能會提高各國償還美元債務的成本。

她坦言，最擔心的是高債務水平的低收入國家，並強調說，該些國家之中，有3分2的國家現在要麼處於「債務困境」，要麼面臨陷入債務危機的危險。

對於全球經濟表現，她指出，全球經濟將繼續復甦，但經濟正在失去一些動能，故政策制定者應該保持政策靈活性，至於各國央行在應對通脹時應以數據為主導，抗衡新冠肺炎疫情的因素亦很重要。

格奧爾基耶娃認為，全球的通脹問題並非一個國家特有的問題。在供應鏈中斷、食品價格飆升、能源價格等因素的推動下，許多國家的物價正在以驚人的速度上漲，當中，歐元區去年12月份的通脹率達到5%的創紀錄高點；英國去年12月份的通脹率達到30年來的最高水平；美國消費物價指數(CPI)的漲幅達到40年以來的最高水平；加拿大12月CPI觸及4.8%，為1991年以來最高。