加密幣全軍覆沒！比特幣、以太幣市值共蒸發1萬億

美國通脹升溫的憂慮衝擊風險資產市場，美股周五(21日)暴跌，加密貨幣市場亦全線下挫，市值前20大的加密貨幣跌幅幾乎超過一成。

根據CoinMarketCap平台，加密貨幣龍頭比特幣周五急挫12.33%，報35,996美元；「二哥」以太幣跌幅更達24%，報2,496.87美元。兩大加密貨幣單日市值蒸發合共超過1,300億美元(折合約1.01萬億港元)。

除了與美元掛鈎的穩定幣如Tether(USDT)和USD Coin(USDC)等之外，前20大市值的加密貨幣的最近24小時累計跌幅都超過10%，當中網民熱炒的狗狗幣急跌23%至0.1432美元；Solana、Terra等跌幅亦超過兩成。

值得留意，各國政府對加密貨幣的監管風聲再起，本周英國、西班牙和新加坡的監管機構都暗示，要加強有關向經驗不足投資者宣傳加密資產的管控規定；俄羅斯央行周四(20日)還提議徹底禁止加密貨幣。

歐盟最高金融監管機構周四再次呼籲在整個歐盟範圍內禁止主要模式的比特幣挖礦。歐洲證券和市場管理局副主席Erik Thedéen警告，如果不進行干預，大量的可再生能源將被用於比特幣挖礦，直言那將是一種諷刺。