1周10大驚奇︰美股災難來臨　要跌夠5成才見底？

美國新一屆政府上台一年，股市已開始展露頹勢，聯儲局連環放鷹，預示加息周期即將啟動，更拖累以科技股為主的納指自高位累跌逾一成。「傳奇災難預言家」更指出，美股泡沫走向爆破邊緣，隨時大冧五成！

【1、美股現「7大凶兆」！環球大冧市近了】

●一、科技股大跌

以科技股為主的納斯達克綜合指數周三(19日)收市正式跌入「調整」領域，即由高位已累挫一成，為去年3月以來首見。再者，納指周二(18日)收市已跌穿200天移動平均線，為2020年4月以來首次。該線也被視為「牛熊線」。

●二、半導體股重挫

半導體股在跌浪中首當其衝，它一直被視為「股市風向儀」，是領先指標之一。

●三、細價股現「死亡交叉」

為細價股代表的羅素2000指數50天移動平均線已跌穿200天移動平均線，形成所謂「終極死亡交叉」。

●四、標指失守100天線

標指100日移動均線周三(19日)失守，是去年10月以來第一次。

●五、羅素3000指數也現凶兆

代表美股整體的羅素3000指數已跌破去年12月低位，即技術上出現一浪低於一浪。

●六、恐慌指數偏高

俗稱「恐慌指數」的VIX指數周三收在23.85點，高於50天移動平均線的20.24，亦高於20的長期平均水平，恐預示未來一個月股市動盪加劇。

●七、德國國債孳息率轉正

德國10年期國債孳息率是最被關注的歐元區國債息，周三(19日)一度升到0.021厘，是2019年以來首次由負轉正，凸顯全球債息普遍上揚，削弱股市吸引力。

【2、傳奇災難預言家：美股現超級泡沫 走向毀滅性崩潰】

外媒報道，被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham周四(20日)發表報告，警告美股已形成超級泡沫，並正走向毀滅性的崩潰。

Grantham預測，就像1929年華爾街股災、2000年科網泡沫和2008年全球金融危機一樣，美股正處於百年來第四場超級泡沫中，而且他確信泡沫即將破滅。

首先，最具投機性的股票開始下跌。一個指標是去年2月以來女股神伍德(Cathie Wood)的ARK創新交易所買賣基金(ETF)已累跌約52%。而以小型股為主的羅素2000指數通常在牛市中表現出色，但去年羅素2000指數表現落後於標指。

再者，投資行為陷入瘋狂，Meme股、電動車股爆買狂潮、狗狗幣等無意義的加密貨幣和非同質化代幣(NFT)的興起，皆預示到泡沫進入後期階段。

Grantham認為，上述該些泡沫迹象顯示，超級泡沫已經完全形成，風暴隨時可能到來，當悲觀情緒回歸市場時，投資者或將面臨美國史上最大財富縮水危機。

他更直言，不僅股市有泡沫、債市、房地產和原物料價格都出現泡沫，因為過去25年的泡沫的罪魁禍首就是聯儲局的貨幣政策，自聯儲局前主席格林斯潘(Alan Greenspan)以來，該局急於以貨幣政策放水，讓資金變得太便宜，一次又一次的吹大泡沫。

Grantham指出，美國通脹率創下40年新高，將限制聯儲局減息或購買資產來刺激經濟的能力。他警告，傳統的「60/40」股債投資組合策略完全沒用，建議投資者賣出美股，增持估值更低的日股和新興市場股市，做好通脹避險準備，持有部分黃金和白銀，並準備好現金等待時機。

【3、大好友也轉軚唱淡美股 內地A股才是資金避風港】

滙豐策略師Max Kettner一向建議「增持」美股，惟近日將美股投資評級調低，轉而看好內地A股及歐股。以Max Kettner為首的滙豐策略師發表報告，料全球經濟將於今年上半年意外下行，增長預期過於樂觀、通脹見頂、供應緊縮及央行轉鷹，將對上半年風險資產不利。

滙豐策略師指，未來數周美國實質利率走高，將對美股構成壓力，故將美股投資評等下調至「中性」。同時建議增持歐股，主要受益過去2個月原材料價格大升。

滙豐策略師亦看好新興市場股票，認為A股可能是資金避風港，特別是中國正處於經濟增長和流動性周期的不同階段。

【4、日本去年僅接待24萬旅客 旅遊業叫苦連天】

外媒引述日本國家旅遊局(JNTO)數據，2021年訪日遊客數量24.59萬人，較疫情前的2019年減少99％，創歷史新低。報道指，訪日遊客於2019年創下3,188萬人的歷史最高紀錄後，因為疫情政府祭出入境管制，2020年已銳減至411萬人，而去年則更慘。

由於旅客「清零」，旅遊相關行業苦不堪言，東京工商Research的數據顯示，2021年住宿業有86間企業倒閉，與疫情相關的破產達47家。另航空業亦面臨嚴峻考驗，ANA控股社長片野坂真哉日前稱，疫情比想像漫長，2021年12月的國際航線需求，僅疫情前的1成左右。

【5、IMF看淡港經濟前景】

外圍市況不穩，香港經濟亦同樣黯淡。國際貨幣基金組織(IMF)表示，本港經濟前景偏向下行，預計今年實際本地生產總值(GDP)增速將下跌3.4個百分點至僅3%，而人口老化等結構性問題更會令中期增長跌穿3%。就算粵港澳大灣區的發展可改善本港中長期的增長前景，該機構仍建議港府從股息稅等入手應對人口老化等帶來的財政壓力。

IMF之所以與大華銀行一樣預測本港今年經濟增長大幅放緩，理據之一是港府逐步縮減經濟刺激。就算本港經濟增長動力去年中已呈現從公共需求轉移至私人消費的苗頭，現時私人消費的復甦尤其滯後，或與「清零」抗疫策略有關，新變種病毒恐拖慢人員往來之恢復更是雪上加霜。

【6、防疫「清零」礙貨運 通脹勢升溫】

花旗警告，隨着航空公司削減貨運航班，香港物價將會上漲，部分商品甚至可能出現短缺，反映香港清零策略的代價。

花旗分析師雷智顏等人在周二(18日)的報告內預計，香港2022年CPI上漲2.5%，高於去年的1.6%。他們稱，「鑑於Covid已經打擊經營利潤率，進口價格壓力或完全轉嫁予消費者，且各種國際生鮮食品進口可能會受到影響。」

政府將要推出政策，「支持香港的貿易樞紐地位，並避免進口產品短缺以及進口生鮮食品和藥品價格大幅上漲。」花旗補充指，餐飲行業亦需要幫助，因為其利潤率將受進口食品價格上漲的衝擊。

香港食品嚴重依賴進口，供應鏈受阻意味着很多商品會出現交付延誤，包括漿果、乳酪以及高級海鮮和芝士等。

【7、美商會：會員因香港嚴格防疫政策而延遲新投資】

香港美國商會(AmCham)公布2022年商業前景調查，雖然看好香港今年商業環境改善的會員佔41%，較悲觀者多出18個百分點，但該會在調查總結中列出香港潛在的營商問題，當中最多人憂慮香港嚴格的檢疫規定和旅遊限制，並指會員因此而延遲新投資，令香港招聘高級行政人才變得困難。

去年11月宣布因應防疫要求而請辭的香港美商會會長早泰娜強調，該會一直希望成為港府合作夥伴，推動政策令香港繼續發揮環球商業中心角色，而近年挑戰下，在維持香港可持續成功的關鍵議題發聲，愈來愈顯得重要。

【8、風水指數揭虎年港股走勢】

一年一度的《中信里昂證券風水指數》又再公布，究竟2022在風水術數方面有甚麼需要留意的地方，現述如下。惟風水並非科學，大家只宜參考，不可盡信。

中信里昂證券表示，奉上這份胡謅式風水指南，以幽默嬉笑迎接水虎之年。其封面背景為著名的虎跳峽，位於中國雲南三江並流保護區，屬世界自然遺產。

該行預測，今年將有一個開門紅，三月形勢則轉下，之後穩定增長，在夏季達到頂點。秋初長勢頓挫，市場下行，之後再度好轉，一路增長進入冬季。恒生雄雞將以高唱迎來新年。今年，恒生可謂雞舍中的走地雞。恒生今年有紫微、龍德二星之助，兩者都有轉危為「雞」的能力。而土雞面臨的威脅是暴敗星，如何對付這種運勢，「只要不開門，就能將其拒之門外」。

至於每月具體運情如何？2月4日至3月4日屬「木虎」，該行指，不要做紙老虎——做一隻真正的老虎。摘掉面具，直面激流。月初市場狀況不佳，經過初期坎坷後進入平穩上升期。

3月5日至4月4日為「木兔」，投資機會雖然存在，但各個板塊的回報都很低。該月為大耗雞之月，猛虎遲遲未至水邊，將以雞為餐。

4月5日至5月4日為「土龍」，該月能藉得八字和命宮輪轉之力。穀米在前，雞得飽餐。然貪心者必失其爪，適度節制如猛虎在岸，蓄勢待發。

5月5日至6月5日為「火蛇」，該月為抬升之月，八仙過海，各顯神通。天星就位，財運敲門，決不能畏首畏尾。

6月6日至7月6日為「火馬」，全速前進，無牽無絆。即使該月花費超過均線，最終也將收穫巨大，，升勢無可阻擋。

7月7日至8月6日為「土羊」，該月之火，煌煌燎燃，帶來夏季巔峰。本年升勢已然過半，猛虎躍至江心石上。金氣後來居上，土雞再享一月陽光。標準投資安全無虞。

8月7日至9月6日為「金猴」，夏末之月在於止盈，小跌小漲無關大局。務必留神，枕戈待旦，小幅操作，小心順河而下的變數。

9月7日至10月7日為「金雞」，要小心合約中潛藏的利爪。本年最大的跌幅即將出現，猛虎滑落江心石，雄雞下墜，與海外股指齊平。買好緩衝墊和降落傘，平安渡過此次大跌。

10月8日至11月6日為「土狗」，該月五行之土重回主導位置，預示一切順利。當心該月的小挫折，但該月升大於降，只要像靈貓一樣仔細舔聞，你的帳戶餘額就會愈來愈多。

11月7日至12月6日為「水豬」，金退水進，木吸盈餘。老虎擁有雙眼視覺，在該月，將看到金融資產像豹貓一樣震盪上揚。

12月7日至1月4日為「水鼠」，該月就像一隻美洲獅，小於你的期待。雖然有水存在，但這是彼岸山上的清澈溪流。猛虎一躍登岸，以雄雞之步伐向上而行。

1月5日至2月3日為「土牛」，土勢翻起，但無人感覺寒冷。時機已到，豹起而行。登臨山巔，大聲咆哮。對於雞來說，本月是挺胸抬頭的月份。金融和其他所有領域均財運亨通。

【9、聯合國調查：全球旅業2024年前都難恢復疫前水平】

新冠肺炎疫情持續超過2年，不過去年全球觀光旅遊業直接生產毛額按年增長19%，達到1.9萬億美元(14.82億港元)，但收入也只能勉強超過2019年的一半。隨着Omicron變種病毒自去年底開始擴散，業內人士認為在2024年以前，旅遊業都難以完全復原。

聯合國世界旅遊組織(UNWTO)在其最新的研究報告中指出，疫苗接種率持續提高，以及放寬旅行限制確實讓觀光業在2021年下半年小幅反彈，不過去年12月開始肆虐全球的Omicron變種病毒使旅遊訂單再度下滑，產業的樂觀氣氛瞬間急凍。

該報告認為，由於出行限制、疫苗接種率和旅行信心有所分歧，去年世界各地區觀光業的復甦步伐仍然緩慢且不均。與2020年相比，南歐、中美洲和加勒比地區的遊客增加最多，但與2019年相比，仍分別減少54%、56%和37%。

【10、比特幣今年或失守3萬美元 分析指跌幅可能更大】

美國資產管理公司景順(Invesco)發表報告，預計比特幣今年可能跌破30,000美元，相距現價有近三成下跌空間。

外媒報道，景順全球資產配置主管Paul Jackson認為，比特幣今年跌破30,000美元的預計並不過分，他補充這種情況發生的可能性至少為30%。

他認為，比特幣可以被視為一種金融狂熱，意味着很快就會出現大幅虧損。在典型的金融狂熱達到頂峰後的12個月內，有45%的損失。他又指，如果比特幣遵循這種情況，到今年10月其價格將跌至34,000至37,000美元。然而，他相信跌幅可能更大。