致富智庫：咩係「FIRE」族？一味靠慳就做到...？

近年興起一股「FIRE」風潮。何謂「FIRE」？FIRE是指「Financial Independence, Retire Early」的縮寫，意思為財務獨立，提早退休。崇尚「FIRE」的人不依賴全職工作，大部分會將逾半的年收入用作儲蓄或者投資，靠被動收入達到財務自由，務求在30至40歲時可提前退休。

●嚴守「八二法則」 最多省70%開支

任何人都可以成為「FIRE」，爭取入局的第一步要節省開支。「FIRE」一族需要改變生活習慣，要慳得其所，不妨試試「八二法則」定律，即做好20%最重要的事，就能得到80%效能。可以點做？從3大消費項目入手，包括：居住成本、三餐與生活費及交通。

對於港人，居住成本如租金、貸款等佔固定開支的最大部分。租樓一族想省掉租金，就可能要放棄擁有私人空間的念頭，考慮與別人合租又或跟家人同住。若你已是業主，則可考慮將單位放租，或把單位其中一個房間分租，讓租客幫你供樓，賺取被動收入。

其次是三餐與生活費，採取減少甚至不外出用膳，而選擇帶飯或在家用餐，可免卻高昂的外出伙食費。至於交通支出方面，慳家一族可考慮購買月票，每程車費比沒有月票的車費便宜。香港公共交通工具選擇繁多，且四通八達，若想儲錢就別想養車了。皆因香港地養車成本高昂，每月基本開支如停車場租金、油費、維修保養、保險及隧道費等，平均最少都要花上5,000元或以上。若捨棄買車改搭交通工具，每月能省下不少支出。

不過，慳還慳，有時慳過龍可能會犠性「成本」，因為每做一件事都需付出代價，無論省錢或賺錢都存在成本，省錢過程中最大的便是「時間成本」。舉例如果一杯咖啡能換取專注力、提高工作效率，把原本所需5小時工作的時間縮減至2小時，那剩餘下來的3小時又可以用來產生其他價值，該價值可能大於一杯咖啡的成本。因此，額外花多一筆咖啡支出，但實際收穫比成本多。

另外，一味靠慳，都不能提早達到財務自由，若加上投資有道，則更能助你快樂無憂，不妨參考以下3種投資選項。

【1、保險】

即使自以為萬事準備充足，但所謂意外幾乎是避無可避，而保險正擔當了風險轉嫁的角色，只要支付保費便能換取一定的保險保障。

保險產品種類五花八門，兼具避險與投資功能。針對用作投資、財務管理的保險，新手可選擇儲蓄保險，它就像個強迫儲蓄的計劃，尤其適合追求「FIRE」的人士。投保人可分每月、每年或一次過支付保費，供款期最快3至5年，完結後可享保證回報，風險較低，在經濟不景時也可為財富增值。不過，投保人要先審視自身收入是否穩定，若因失業或資金不足延遲繳交保費，或急需流動資金而退保，都會影響原本的保單收益，前者狀況甚至會被終止保單，得不償失。

常見的保險種類還包括人壽保險，是在投保人身故後，為其家人提供的一次性或定期財務賠償；醫療保險，在受保期間接受醫療服務時，賠償部分或全部醫療費用；危疾保險，很多人經常把它與醫療保險混淆，但危疾保險多包含嚴重疾病，如癌症、心臟病及中風等，多只提供一次性賠償。其中，又分為包含投資及儲蓄成分的儲蓄型，以及受保期內沒有患上危疾，在保單到期後不能取回保費的消費型。

其他類型還有意外保險、家居保險、汽車保險、旅遊保險等，投保人可按需要投保。

【2、ETF】

要達到「FIRE」必須學會創造被動收入，交易所買賣基金(ETF)能為投資者提供相對低風險又穩定的收入，被認為是資金不多的新手入門投資工具之一，近年深受大眾歡迎。

ETF是基金的一種，不過比基金方便，不用通過銀行申購及贖回，而是可以像股票般，直接在交易所進行買賣，程序及花費與一般股票類近。ETF不是購買單一股票，本質上擁有基金的特點，是一籃子投資組合，防止「將所有雞蛋放在同一個籃子內」，分散投資，故組合內可包含股票、債券及商品等投資產品，或分為不同主題、區域等。

ETF有「被動型」和「主動型」兩個類別。被動型ETF主要追蹤指數，包括股市指數(如恒指ETF)、特定行業指數(如公用股或銀行股)、特定資產指數(如白銀、黃金、或石油ETF)與債券等。

與被動型ETF不同，主動型ETF不會跟蹤任何相關指數，它大多由基金經選擇投資哪些產品，投資目標相對進取，投資於一籃子股票、債券及資幣等其他金融資產，務求跑贏大市。

然而，ETF不是毫無風險，它能夠分散行業和個別企業的風險，但並非意味能夠在整個市場下跌時避過一劫，ETF仍會受到相關市場和行業的經濟、政治、貨幣等系統風險所影響。另外，ETF還存在追蹤誤差、流通性、過於被動等風險。因此，在進行投資時務必要多做功課，選擇合適的ETF。

【3、股票】

當你擁有一定儲蓄，對股票市場有相當了解時，投資股票可助你更快累積財富。市場上有太多的股票，想要從中獲利，花的時間及工夫絕對比上述兩個投資工具多。不同股票的風險及回報各異，在成為某家上市公司股東前，要充分了解其行業、企業業務及前景等，切勿只聽從他人建議便草率進場。

要減少風險，投資者在真正入市前，需多留意財經新聞，近貼市況，知道國際及社會間的發展趨勢。金融市場及日常生活往往有相互連結，例如疫情期間，民眾居家時間變長，員工需居家工作(WFH)，故該段時期日用品股、串流平台股、及遙距通訊股成為疫情受惠股。反之，與旅遊相關的航空股及酒店休閒股等則受到嚴重衝擊，這些都與民眾的生活模式改變有關。

新一年想立志成為「FIRE」一員，目標提早退休，心動不如行動吧！