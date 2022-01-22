女股神變燈神？反向ARKK成立3個月升逾55%　吸金逾2億美元

美股進入調整期，此前曾經受市場追捧的「科技女股神」Cathie Wood所掌舵的基金表現慘淡，尤其是旗艦交易所交易基金(ETF)ARK Innovation ETF(ARKK)。相反，追蹤ARKK反向表現、成立僅僅3個月的ETF——Tuttle Capital Short Innovation ETF(SARK)上市至今回報率已達55%，資產管理規模逾2億美元。

SARK使用掉期合約做淡ARKK，即ARKK跌得愈多，SARK價格就會升得愈多。據外媒統計，SARK已在過去10個交易日連續資金流入。年初至今，ARKK已暴跌了兩成，而SARK則上漲了22%。

Tuttle Capital Management LLC行政總裁Matthew Tuttle指出，SARK最近甚至在ARKK上漲的日子裡都有資金流入。在Tuttle看來，這表明投資者愈來愈將該基金視為一種對沖工具或對宏觀環境押注，而不僅僅是為了沽空ARKK。

SARK於去年11月掛牌，目前資產管理規模已達到2.34億美元。