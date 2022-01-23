郭家耀：呢隻車企今明年內地銷量有望進一步增長...

早前全國乘用車市場信息聯席會披露去年新能源汽車銷售及車企交付數字，當中特斯拉第4季交付量強勁，意味其今明年銷量有望進一步增長。內地去年12月新能源乘用車零售銷量47.5萬輛，按年增128.8%。1至12月新能源車零售銷量為299萬輛，按年增長1.7倍，其中純電動車零售銷量按年增近1.7倍，至244萬輛。滲透率方面，去年12月內地新能源車零售滲透率為22.6%，2021年全年為14.8%，較2020年的5.8%明顯提升。乘聯會更預期，今年中國新能源汽車銷量將逾550萬部，按年升近84%，滲透率達25%。

特斯拉去全年交付93.6萬輛電動車。其中Model 3和Model Y共交付達911,208輛，佔據絕大部分交付量。Model S及Model X合計生產24,390輛，交付24,964輛。集團去年12月交付量為70,847輛，第4季超過10萬輛。去年全年，特斯拉上海超級工廠年度交付量為484,130輛，按年大增235%，佔據特斯拉全年總交付量93.6萬輛逾一半份額。可見集團在內地市場業務對其整體銷售表現有著舉足輕重的影響。內地新能源汽車行業正處高速發展階段，加上國策持續推動再生能源的發展，集團在內地新能源汽車市場的銷售前景理應不俗。

除了汽車銷售業務，集團更涉足能源存儲領域，發展電池儲能項目，為家庭及電網供電。據了解，集團成為一間「造車+儲能」的企業，旨在降低客戶用電成本上升壓力，從而凸顯集團在行業中的競爭優勢。惟根據集團去年第3季業績，儲能產品尚未為集團帶來淨利潤。而集團亦沒有披露儲能業務的營收數字，只是強調儲能業務在過去4年裝機量年複合增長率高達96%。可見發展儲能業務之路並不容易。不過根據往績紀錄，集團銷售新能源汽車之路同樣不容易，從2003年開始，至2019年第3季才首次實現季度盈利。儘管期間業績未如理想，集團股價仍能節節攀升。因此，只要是具增長前景的業務，需要經歷一些時間才能變現亦不見得是壞事。

至於集團最具爭議性的地方，就是其超過1萬億美元的市值。姑勿論市場看法分歧，但對於汽車企業而言，產量及交付量的增速非常重要。只要集團的交付量及銷售量繼續表現出色，股價亦沒有大幅向下調整的誘因。集團將在本月26日公布截至去年底的第4季度及全年業績，屆時行政總裁馬斯克或會提供最新產品路線圖，說不定會成為股價上升的催化劑。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)