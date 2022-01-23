陳政深：港股挾上　忌爬逆水進取做淡

港股上周突然走強，繼上周四挾升逾800點後，上周五再在競價時段由跌轉升，令港股連續第5個星期上升，技術上而言，恒指已出現「小黃金交叉」，即10天線升穿50天線，短至中線屬走強之兆。然而從各板塊的走勢及盤路可見，資金目前主要在不同的權重股份之間輪動，因此目前斷言港股已見底回升仍言之尚早，基於宏觀局面上，內地經濟、內房債問題、中美貨幣政策差等因素仍然存在，指數只能「睇短不睇長」，即暫以上方25,700點為目標；不過反過來，基於指數始終強勢，目前大手做淡，亦沒有太大勝算，揀股則應多留意基本因素。

澳優集中於嬰幼兒市場，在內地市佔率逾6%，為第5大奶粉企業；而伊利則為行業龍頭，收入按年增長近兩成，跑贏同業。伊利表明無意將澳優私有化，意味未來兩者的產品組合將為互補多於合併，而伊利的物流及分銷網絡，對澳優的發展亦屬有利。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有上述股份權益)