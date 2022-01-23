陳政深：港股挾上 忌爬逆水進取做淡
2022年01月23日 07:00
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港股上周突然走強，繼上周四挾升逾800點後，上周五再在競價時段由跌轉升，令港股連續第5個星期上升，技術上而言，恒指已出現「小黃金交叉」，即10天線升穿50天線，短至中線屬走強之兆。然而從各板塊的走勢及盤路可見，資金目前主要在不同的權重股份之間輪動，因此目前斷言港股已見底回升仍言之尚早，基於宏觀局面上，內地經濟、內房債問題、中美貨幣政策差等因素仍然存在，指數只能「睇短不睇長」，即暫以上方25,700點為目標；不過反過來，基於指數始終強勢，目前大手做淡，亦沒有太大勝算，揀股則應多留意基本因素。
個股方面，澳優(01717)具一定值博率。集團主要從事生產、營銷及分銷嬰幼兒配方奶粉產品，及在荷蘭從事乳製品業，包括研究及開發、牛奶收集、加工、生產、包裝、營銷乳製品。公司在去年10月宣布，獲內地乳業巨企伊利旗下公司斥資53.41億港元收購近31%股權，作價為10.06元，較當時股價有14%的溢價，相較上日收市價亦有水位。而加上澳優向伊利以總價9.05億元配發9,000萬股新股，伊利總斥資達62億元。完成交易後，伊利持股為34.33%。
澳優集中於嬰幼兒市場，在內地市佔率逾6%，為第5大奶粉企業；而伊利則為行業龍頭，收入按年增長近兩成，跑贏同業。伊利表明無意將澳優私有化，意味未來兩者的產品組合將為互補多於合併，而伊利的物流及分銷網絡，對澳優的發展亦屬有利。
截至去年6月底的半年度，澳優營業額上升10.7%，至42.71億人民幣，純利按年升45.3%，至5.94億。盈利能力不俗，而公司的預測市盈率僅11倍，計及伊利「加持」的因素，相較另一家乳業巨企蒙牛乳業(02319)近30倍甚為便宜，有一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有上述股份權益)