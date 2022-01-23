陳鳳珠：內地貨幣政策或會略為偏鬆

內地日前超額續做7,000億元人民幣的中期借貸便利，以及持續於公開市場展開逆回購操作，並調低MLF(中期借貸便利)及逆回購利率，同時下調LPR(貸款市場報價利率)，相信為逆周期調節，於「兩會」召開前穩定市場的資金流動性。由於農曆新年前人行已利用較為靈活的貨幣政策工具支持流動性，料短期內下調存準率的機會降低，惟相信今年內地的貨幣政策將會略為偏鬆。鑑於人行積極維持市場的資金流動性充裕及降低融資成本，港股反覆向好，終突破100天線24,600點水平。

近期人民幣持續升值，人民銀行表示人民幣不可持續出現單邊升值或貶值，由於內地一直堅持人民幣應於合理區間雙向浮動，相信未來人民幣匯率或會略為回落。另外，人行亦表示目前經濟面臨三重壓力，要將貨幣政策工具箱開大一些，避免信貸塌方，故仍有一定空間下調存款準備金率，料有助支持經濟發展。

去年，內地的全年經濟按年增長8.1%，超過6%的目標，惟季度經濟增長持續放緩，由首季的18.3%放慢至第4季的4%。至於去年規模以上工業增加值同比上升9.6%，社會消費品零售總額同比增加12.5%，兩項數據增速均低於市場預期。不過，全年固定資產投資按年增加4.9%，較市場預期佳，但全國房地產開發投資按年僅增長4.4%。由於2021年環球繼續受疫情困擾，而內地加強監管科網、教育、地產等行業，加上上游產業鏈供應短缺，均導致經濟增長呈下行壓力。

目前內地經濟面臨內需減弱、供應鏈短缺等壓力，因此內地堅決做好「六穩」、「六保」工作，以保持經濟於合理區間運行。內地尤其着重刺激消費，發改委部署近期促進消費工作，要因地制宜多措並舉滿足居民節日消費需求，並打造線上節慶消費提質升級版，嚴禁不公平競爭、「二選一」、「大數據殺熟」等行為。另外要拓展縣域村消費，促進住房消費健康發展，落實好中小微企業紓困政策，以進一步釋放消費潛力。預期今年內地將會出台擴大內需消費的政策，同時會推動工業發展的針對性措施，料財政政策將會較為積極。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)