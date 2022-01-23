陳樂怡：外資配置A股需求熱熾　關注中資券商

有傳內地正起草全國性規則，促使內房開發商更容易獲得託管帳戶內的預售資金，最快1月底出台。內房股債旋即急劇反彈。雖然消息有待確實，但為了穩經濟增長，房地產調控相信已見底，但政策需時傳導至投資、施工、銷售，在債務到期高峰期仍會有房企捱不住考驗，投資者不宜過份憧憬。內房消息炒作，以及權重成份股普遍上揚，傾向挾淡倉。但市況其他因素方面，債息抽高，外圍震盪，加上即將迎來聯儲局議息會議，建議先行觀望恒指能否企穩100天線(24,608點)。

板塊方面，環球貨幣政策走向正常化，然而內地仍偏向寬鬆。內地近月先後調低MLF(中期借貸便利)及LPR(貸款市場報價利率)，有助刺激經濟活動，對資本市場有利。而降準早於預期，亦反映穩增長的急切性加大。整體而言，內地市場流動性相對充裕，而內房政策見底，債務危機短暫降溫。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)