陳樂怡：外資配置A股需求熱熾 關注中資券商
2022年01月23日 08:00
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有傳內地正起草全國性規則，促使內房開發商更容易獲得託管帳戶內的預售資金，最快1月底出台。內房股債旋即急劇反彈。雖然消息有待確實，但為了穩經濟增長，房地產調控相信已見底，但政策需時傳導至投資、施工、銷售，在債務到期高峰期仍會有房企捱不住考驗，投資者不宜過份憧憬。內房消息炒作，以及權重成份股普遍上揚，傾向挾淡倉。但市況其他因素方面，債息抽高，外圍震盪，加上即將迎來聯儲局議息會議，建議先行觀望恒指能否企穩100天線(24,608點)。
板塊方面，環球貨幣政策走向正常化，然而內地仍偏向寬鬆。內地近月先後調低MLF(中期借貸便利)及LPR(貸款市場報價利率)，有助刺激經濟活動，對資本市場有利。而降準早於預期，亦反映穩增長的急切性加大。整體而言，內地市場流動性相對充裕，而內房政策見底，債務危機短暫降溫。
不過，外資對A股配置需求維持熱熾，有助支持A股表現。據Wind數據顯示，2021年境外資金通過滬深股通機制淨買入A股超過4,300億元人民幣，按年增長1.1倍；截至2021年12月底，外資持有A股市值約2.7萬億元人民幣，佔A股總市值2.78%，較2020年略略下跌0.18個百分點，但仍高出疫前時期2019年同期的0.41個百分點。建議關注A股ETF以及中資券商股如中信証券(06030)及中金公司(03908)。
即使變種病毒再次直捲全球，在旅遊需求持續受限下，奢侈品消費表現強勁。Burberry在10至12月正價貨品銷售加快，較疫前水平高出26%，主要由於亞洲及歐洲對服裝及皮革製品的需求強勁。公司並調高全年盈利指引，目標按年增長35%。而港股上市企業方面，普拉達(01913)下半年業表現亦優於疫前水平。收益、利潤率及現金產生均顯著改善，總收益為33.64億歐元，按固定匯率計算較2020年增長41%及較2019年增長8%，乃受零售渠道的出色表現所推動。儘管公司銷售增長仍然落後於國際品牌龍頭，但隨着改革取得進展，品牌競爭力已見改善。公司未來還會拓展美容、家居及珠寶業務，值得留意。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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