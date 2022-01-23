葉尚志：安踏產品售價有望提升　目標看150元

港股終於再度出現伸延升勢，一方面，港股已跌抵了重要的底部位置，另一方面，市場對於美聯儲將於3月中加息已有充分預期，加上內地人行繼續適度寬鬆的貨幣政策，進一步把1年期和5年期的LPR(貸款市場報價利率)調下來，都是支持推動港股的消息因素。目前，恒指已到達了首站目標25,000點水平，並且在24,000點建立支持，估計有進一步朝着25,746點和26,234點來進發。

第一上海首席策略師葉尚志