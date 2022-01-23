葉尚志：安踏產品售價有望提升 目標看150元
2022年01月23日 08:30
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港股終於再度出現伸延升勢，一方面，港股已跌抵了重要的底部位置，另一方面，市場對於美聯儲將於3月中加息已有充分預期，加上內地人行繼續適度寬鬆的貨幣政策，進一步把1年期和5年期的LPR(貸款市場報價利率)調下來，都是支持推動港股的消息因素。目前，恒指已到達了首站目標25,000點水平，並且在24,000點建立支持，估計有進一步朝着25,746點和26,234點來進發。
安踏體育(02020)在去年第3季高見190港元水平後，就出現了反覆回落的行情，股價最低曾見105.5元，比對高點已深度調整了超過40%。去年初受到新彊棉事件引發的國產潮，情況已見有所緩和下來，另一方面，生產線以及消費意欲都持續受到疫情的影響打擊，這些都是令到安踏股價出現深度調整的原因。然而，公司最新公布了去年第4季的業績表現，預計去年有錄得25至30%的同比正增長，而展望今年安踏品牌的產品平均售價可以提升逾10%，相信都是正面因素，加上冬奧的來臨可望成為催化消息，建議可於120元以下吸納，目標看150元，止蝕於105元。
第一上海首席策略師葉尚志