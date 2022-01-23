鄺紫珊：美股短期或有較大調整

全球正面臨通脹及疫情不斷變化等威脅，但根據最新1月份投資銀行的調查報告顯示，基金經理看好全球經濟改善比率持續回升，淨加碼股票比率也持續升高，現金配置的比重也有降低。資金流向方面，則轉向銀行、工業及商品等三大周期性股票。

調查顯示基金經理有意加碼銀行股比率達4成，創下2017年10月以來最高；而加碼商品股比率也創下有紀錄以來最高，達3成多；至於科技股則受加息的預期受壓，淨加碼比率下降至1%。

基金經理對歐洲市場亦增加投資興趣，淨加碼歐元區股票比率達35%。另外，有5成的基金經理認為價值型股票的表現將優於成長股，而有4成多的基金經理看好高股息的股份。但基金經理預期通脹將放緩，對於聯儲局加息的預期較之前更為積極，預期首次加息時間提前至今年4月，並預期今年將加息3次。

根據過去經驗，聯儲局首次加息前後，美國股市橫行震盪格局的機會率較高，而加息將壓抑股市的市盈率，但隨着市場接受聯儲局的政策轉變，市場及股市的基本面又會再次支撐股市的正向走勢。

預期美股短期可能會有較大的調整，建議投資者現階段不要太進取，建議分批進場或定期定額策略參與。2022年美國通脹很大機會將放緩，但在美國工資增長及高樓價的前提下，預期通脹水平仍將高於2%，故投資者未來仍需持續關注多個風險議題，包括運輸、晶片的供應鏈樽頸問題、勞動市場復甦程度，以及房屋租金上升幅度。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊