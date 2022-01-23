【星期一‧炒啲乜】中美幣策分頭走　臨近收爐港股點走？

港股和美股在過去1周風水輪流轉，恒生指數一洗頹風，上周累漲2.38%，直撲兩萬五大關，相反強勢多時的美股重挫，道指全周累跌4.58%，納指更累挫7.55%，錄得2020年以來最差的單周表現。

展望今周，市場聚焦聯儲局今周二至周三(25日至26日)進行貨幣政策會議，市場普遍預期該局將更快收緊貨幣政策，以應對通脹升溫。而儘管環球貨幣政策走向正常化，內地仍偏向寬鬆，包括近日先後調低MLF(中期借貸便利)及LPR(貸款市場報價利率)，分析料可維持市場的資金流動性充裕及降低融資成本，對資本市場有利。在中美幣策各走極端下，港股何去何從仍待觀察。

臨近農曆新年長假期，牛年提早收爐氣氛漸濃，投資首要持盈保泰。大家在部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好趨吉避凶的準備。

1、【郭家耀：呢隻車企今明年內地銷量有望進一步增長...】

2、【陳政深：港股挾上 忌爬逆水進取做淡】

3、【陳鳳珠：內地貨幣政策或會略為偏鬆】

4、【陳樂怡：外資配置A股需求熱熾 關注中資券商】

5、【葉尚志：安踏產品售價有望提升 目標看150元】

6、【曜熊理財：美聯儲幣策對2022年基金走勢啟示】

7、【鄺紫珊：美股短期或有較大調整】