12月商舖註冊宗數按月微跌　涉額回落20.4%

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，12月份商舖註冊按月微跌2.9%，註冊金額按月下跌兩成。該行相信新冠肺炎疫情已出現兩年多，加上疫苗氣泡有望加快執行，料收緊措施對各行業的影響可隨時間而淡化，全年市場整體投資氣氛仍屬正面。

資料指出，12月份商舖註冊宗數錄133宗，按月下跌2.9%，註冊金額約28.28億元，按月下跌20.4%，當中包括啟德尚．珒溋基座商場連多個車位、金巴利道53至59號秀華閣地下商舖，以及彌敦道566至568號A僑建大廈地下舖位，分別以約2.85億元、1.8億元及1.3億元成交。

按地區劃分，12月份各區註冊登記宗數按月表現分歧，港島區錄得36宗註冊，按月上揚約20%；新界區錄41宗註冊，按月上升約24.2%，扭轉多月的跌勢，至於四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀），12月共錄得25註冊登記，按月亦上升8.7%。不過，九龍區則錄得56宗註冊，按月下跌24.3%。

美聯旺舖董事梁國文表示，面對Omicron來襲，政府再度收緊防疫措施，當中最受影響的相信是飲食行業。梁氏指，本港舖市的最壞時刻已經過去，主要因為疫情已持續兩年多，加上食肆已有晚市禁堂食的經驗，因此有相應的措施去應對。而疫苗氣泡最遲亦會於下月底擴展至餐飲處所及表列處所，隨着疫苗接種率上升，收緊措施有望獲部分解除，並相信長遠而言影響會逐步減退，因此全年成交量預計會達2,100宗，料全年核心區商舖售價及租金可按年上升10%至15%、民生區則按年上升約5%以內。