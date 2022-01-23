【一文睇清】多家銀行葵涌分行明起暫停服務

本港變種病毒Omicron肆虐，個別銀行分行因應疫情而停業，當中大多位於爆疫嚴重的葵涌。滙豐、恒生、中銀香港、華僑永亨及華僑永亨周日(23日)相繼宣布，部分分行明日(24日)起暫停服務。

●滙豐葵涌商業客戶服務中心暫停服務

滙豐銀行公布調整分行服務，由1月24日起，滙豐葵涌商業客戶服務中心(葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215號舖)會暫停服務，直至另行通知。

另外，滙豐觀塘中小企中心(觀塘開源道71號王子大廈4樓)及上水中小企中心(上水龍琛路39號上水廣場16樓1613A-1617室)，亦將由1月26日(星期三)起暫停服務，直到另行通知。其他分行的兌換新鈔服務，將維持不變。

●恒生銀行兩間流動分行暫停服務

恒生銀行因應疫情的發展，由1月24日起，該行兩間流動分行將暫時停止服務，直至另行通知。

●中銀香港4家分行明起暫停服務

中國銀行（香港）通知，因應防疫工作的需要，由1月24日起，個別分行暫停營業直至另行通知。涉及的分行包括石塘咀分行(石塘咀皇后大道西534號)、油麻地分行(油麻地彌敦道471號)、葵涌道分行(葵涌道1009號)及德士古道分行(荃灣德士古道36號東亞花園A112號)。

●華僑永亨兩家葵涌分行明起暫停服務

華僑永亨銀行宣布，因應疫情最新發展及保障客戶及員工的健康，兩家分行將於周一(24日)暫停服務直至另行通知。暫停服務之分行地址分別為葵涌葵興路100號葵涌中心，以及葵涌葵興路100號葵涌中心。

●集友銀行葵興邨分行暫停服務

集友銀行通知客戶及公眾，由於葵涌邨近日爆發多宗新冠病毒變種病毒株 Omicron確診個案，為保障客戶及員工的健康，由1月24日起，葵興邨分行(新界葵涌葵興邨興逸樓地下1號舖)暫停營業，直至另行通知。客戶可前往集友銀行荃灣分行(新界荃灣沙咀道131-135號地下)或其他分行辦理現金櫃檯服務。其他分行的營業時間維持調整為周一至周五每日上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，直至另行通知。