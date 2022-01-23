地產代理稱港供樓負擔比率逾56%創新高

第一太平戴維斯發表2021年第四季香港住宅銷售市場報告，由於新冠疫情再度惡化，通關無期阻礙內地資金流入，加上近期股市波動，以至政策影響令內地買家投資香港豪宅市場興趣受限制等，去年第四季香港大部分地區的豪宅價格增長均放緩，其中聯排別墅價格整體上升5%。分區統計，港島區豪宅價格升10%，九龍及新界區分別升4%及6%。

而豪宅成交量在上季顯著下跌，成交價2,000萬港元或以上買賣錄618宗，按季減少39%。其中2,000萬至5,000萬元的豪宅成交量按季下跌41%，反映入門級別豪宅的需求減弱。然而，較富裕買家的購買意欲變化不大，期內1億港元或以上的豪宅成交量僅下跌20%。

至於中小型住宅市場價格波動，整體下跌約0.2%。由於經濟尚未全面復甦，加上市民收入增長受限，私人房屋的供樓負擔比率在2021年第三季度上升至56.8%，創下自1999年的新高，並高於過去25年的歷史平均值。住宅按揭債務亦於2021年11月上升至17,200億元歷史高位，佔銀行總貸款的15.7%，創下自2007至09年間環球金融危機以來最高水平。