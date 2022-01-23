「還息不還本」若4月後退場　香港恐掀中小企結業潮...

目下香港身處第5波疫情，企業剛有起色的生意再次被打入谷底，但政府對經濟的支援政策又正擬逐步淡出，企業會否頓失支撐？早前有傳「還息不還本」計劃可能於4月後退場，惟當時未出現變種病毒。市場關注目前市道難言回復正常，擔心如果企業要「還本」財務上未必能承受，恐掀起結業危機。

香港金融管理局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」於2020年5月起推出「預先批核還息不還本」計劃，覆蓋約12萬家合資格企業客戶。該計劃分別獲3度延長6個月。惟金管局於最近一次宣布展期時表示，留意到參與計劃的企業數目已大幅減少，由初期的1.9萬家企業參與，在2021年5月展期後縮減至3,500家，參與率由16%降至僅3%。

國際貨幣基金組織(IMF)日前發表報告，認為隨着經濟復甦動力進一步增強，金融政策應較多着墨於應對企業及個人的償債能力。IMF代表團對於金管局計劃邀請銀行一同商討，將於今年4月底屆滿的延遲償還貸款安排的退出策略，表示歡迎。不過，需要留意的是，該報告日期為2021年12月15日，當時仍未有Omicron來襲，亦未料到有第5波疫情。

其實，在去年11月中時，市場曾傳出還息不還本計劃將在4月到期後有序退場。市場人士預料，以現時的市道，今年4月要退出還息不還本，未必是一個好時機。此外，IMF的補充就比較「冷血」，稱香港有健全的企業破產清盤制度，金融政策應促進營運中公司作出有效重組，並讓無法繼續經營的公司結業，現時是適合時間計劃引入相關安排。然而事實上，持續兩年的疫情並未推高香港的清盤宗數，仍維持每年200宗水平，比起03年沙士時一年發出1,200宗清盤令已大有進步。

但同一時間，由按保公司提供的中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」申請期亦將於今年6月底屆滿。截至去年9月中，計劃獲批申請超過3萬宗，獲批申請中，有超過八成受惠於還息不還本安排，涉及貸款額約17億元。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，旅遊業飽受疫情影響，兩年以來情況基本上「零好轉」，不少中小型企業已瀕臨彈盡糧絕。「例如有公司買咗架旅遊巴，依家工又冇得開，按揭又要照供，甚至要賣咗層樓嚟供車」，擔心萬一這個時候要還本，恐怕令業界百上加斤。他估計，旅遊業參與還息不還本的以小至微型企業為多，而中型企業傾向做「百分百擔保特惠貸款」。他期望還息不還本計劃至少能延續至明年，並建議政府適時推出「復甦基金」，以助企業走出疫情陰霾。

香港經貿商會會長李秀恒表示，即使日後能通關，行業要復甦仍有一段漫長的路，中間仍然要投資、要擴充、要入貨，都需要資金周轉。以目前情況來看，短期通關已無望，再要企業還本恐令情況雪上加霜。他認為，政府在研究退出各項支援措施時，需詳加考慮業界環境。

金管局發言人回覆本報查詢時指，對於該計劃在今年4月底全面到期的後續安排，局方和銀行業界會密切監察疫情發展和企業的經營情況，整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要和支援受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷稱，該行對首季香港經濟仍維持增長1%的預測，惟認為今年上半年的就業不足率，乃至失業率都面臨上行壓力，最差情況下料失業率會升至4.4%。此情況之下，他認為「還息不還本」作為「低成本、高效益」的支援措施，理應要繼續做，以支持企業的流動性。他又坦言，經濟表現要視乎防疫政策的收緊，多過視乎疫情本身發展。

而區內另一金融中心新加坡亦面臨刺激政策退場的問題，政府專為企業而設的臨時過渡性貸款計劃(TBLP)暫定於今年3月底退場，未知會否延長。但該計劃不同於香港，為「簡而清」的低息貸款計劃，年息5厘封頂，最長貸款期5年。然而，貸款上限為每名借款人300萬坡元，已經由之前的500萬坡元大幅減磅。惟另一個類似香港「保就業」的就業支援計劃，在剛過去的12月底才「派彩」4億坡元，支援2.44萬名僱主出糧。