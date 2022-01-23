樓價UPDATES：啟德新樓業主減租成風...

啟德發展區入伙盤租賃承接力穩定，其中龍譽一房戶新近以月租1.4萬元租出，同區嘉峯匯也有一房單位減租後獲承租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角天寶大廈中層A室，實用面積約1,141方呎，三房間隔，享煙花海景，以約2,600萬元獲承接，呎價約22,787元。原業主持貨近4年帳面獲利220萬元。

●世紀21北山梁淑儀表示，大坑綄紗大廈中層B室，實用面積約538方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約875萬元承接，呎價約16,264元。原業主早於1997年4月以260萬元入市，持貨近25年帳面獲利615元，單位升值約2.4倍。

●中原陳家鴻稱，北角維峯‧浚匯中層G室，實用面積約290方呎，一房間隔，以每月租金約2萬元租出，呎租約69元。業主於2020年7月以758萬元買入單位，以此計算租金回報約3.2厘。

●利嘉閣梁浩賢指出，灣仔囍滙2期1座低層B室，實用面積約593方呎，兩房間隔，以每月租金3.7萬元租出，呎租約62.4元。該盤本月暫錄約3宗租賃成交個案。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德1號(I)第1座中層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，成交價約1,320萬元，呎價約23,322元，新買家為新婚客。原業主則於2016年9月以約925.5萬元入市，現轉售帳面獲利394.5萬元或約42.6%。

●美聯黃家樂稱，啟德龍譽2B座低層D室，實用面積約306方呎，一房間隔，放租約一星期減租2,000元，成交月租1.4萬元，呎租約45.8元。

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉峯匯2A座低層G室，實用面積約333方呎，一房間隔，減租700元，以每月租金1.53萬元租出，呎租約45.9元。

●香港置業許鷹傑表示，奧運站君滙港3座低層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，單位放租約2個月，減租2,000元，以月租1.8萬元租出，呎租約38元。

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新界區

●利嘉閣石家誠表示，荃灣柏傲灣2A座中層C室，實用面積約421方呎，一房間隔，望全汀九橋海景，日前以890萬元沽出，呎價約21,140元。原業主於2017年2月以約726.2萬元購入單位，持貨近5年帳面獲利約163.8萬元，屋苑現有約60個放盤，開放式單位入場價由670萬元起。

●利嘉閣黃永全稱，元朗四季豪園單號洋房，實用面積約907方呎，天台面積約348方呎，花園約199方呎，三房套間隔，原叫價1,188萬元，減價69萬元或約5.8%，以1,119萬元易手，呎價約12,337元。上述為屋苑本月首宗二手成交個案，而上一宗要追溯至去年8月。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園5座高層J室，實用面積約895方呎，三房連套房間隔，連車位叫價1,780萬元，累減332萬元，以1,460萬元沽出，另車位以200萬售出，呎價約16,313元。

●世紀21奇豐周淑萍指出，大圍聚龍居2座高層C室，實用面積約752方呎，套三房間隔，以1,100萬元連車位放售，放盤僅4天，即獲買家以1,073萬元承接，呎價約14,269元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣海濱花園9座中層E室，實用面積約665方呎，三房間隔，以855萬元易手，呎價約12,857元。原業主於2007年7月以258萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約597萬元，升值約2.3倍。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山薈晴1座高層B07室，實用面積約297方呎，一房間隔，原叫價620萬元，放盤2個月，終以590萬元沽出，減幅近5%，呎價約19,865元。原業主於2018年4月購入單位，當時作價469萬元，現轉售帳面獲利121萬元。

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山天宇海5B座中層D室，實用面積約736方呎，三房連套房間隔，開價約1,060萬元，議價後以1,000萬元易手，呎價約13,587元。原業主於2015年以748萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約252萬元。

●中原黎宗文表示，沙田富豪花園J座低層H室，實用面積約560方呎，三房間隔，日前以660萬元易手，呎價約11,786元。原業主於2012年以398萬元購入單位，至今升值約262萬元或約65.8%。

●中原吳倬霆表示，屯門瓏門5座高層K室，實用面積約475方呎，兩房間隔，每月叫租1.65萬元，議價後減至1.55萬元租出，呎租約32.6元。

●中原柯勇稱，將軍澳廣場3座低層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，成交價約738.8萬元，呎價約17,262元。原業主於2003年4月僅以112萬元入市，現帳面大幅獲利627萬元，升值約5.6倍。