新盤UPDATES：周末錄190伙易手 按周升5倍
2022年01月23日 21:51
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今年首個全新盤銷情理想，市場於周六、日(22、23日)錄近190宗一手成交，較對上一周大增約5倍。其中昨日進行首輪銷售的長沙灣新盤即日沽清，今日隨即加推單位。
●長沙灣映築加推68伙 入場費658.9萬元
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，周六(22日)首輪銷售單位即日沽清，項目周日(23日)隨即加推第4號價單共68伙，折實平均實用呎價約22,670元，並安排於周四(27日)展開次輪銷售。
恒地物業代理營業(一)部總經理林達民表示，加推單位實用面積322至377方呎，包括64個兩房單位及4個兩房連儲物室單位，扣除5%折扣優惠，折實售價658.98萬至811.01萬港元，呎價20,310至25,006元。
林達民表示，連同復活票，項目次輪銷售暫錄約3,036個認購登記。
●維港滙周末售4伙 共套現逾4345萬元
會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於周六、日(22、23日)共沽4伙，套現4,345.2萬港元。
其中維港滙II佔3宗成交，包括5座6樓C室，實用面積795方呎，成交價1,937萬元，呎價約24,365元。而維港滙III亦售出1伙，單位為1B座19樓F室，實用面積278方呎，以738.5萬元售出，呎價約26,565元。
●御海灣II兩日沽9伙 項目至今累售310伙
新鴻基地產(00016)屯門御海灣II於周六、日(22、23日)連錄9宗成交，包括1座28樓C室，實用面積367方呎，成交價792.18萬元，呎價約21,585元。項目至今累售310伙，套現超過23.3億元。
●啟德尚‧津溋日前錄4伙終止交易
啟德尚‧津溋於上周五錄4宗終止交易個案，涉及成交金額共5,737.89萬元。其中2座6樓G室，原於2019年10月底簽訂買賣合約，成交價1,667.67萬元。