新盤UPDATES：周末錄190伙易手　按周升5倍

今年首個全新盤銷情理想，市場於周六、日(22、23日)錄近190宗一手成交，較對上一周大增約5倍。其中昨日進行首輪銷售的長沙灣新盤即日沽清，今日隨即加推單位。

●長沙灣映築加推68伙 入場費658.9萬元

恒地物業代理營業(一)部總經理林達民表示，加推單位實用面積322至377方呎，包括64個兩房單位及4個兩房連儲物室單位，扣除5%折扣優惠，折實售價658.98萬至811.01萬港元，呎價20,310至25,006元。

林達民表示，連同復活票，項目次輪銷售暫錄約3,036個認購登記。

●維港滙周末售4伙 共套現逾4345萬元

其中維港滙II佔3宗成交，包括5座6樓C室，實用面積795方呎，成交價1,937萬元，呎價約24,365元。而維港滙III亦售出1伙，單位為1B座19樓F室，實用面積278方呎，以738.5萬元售出，呎價約26,565元。

●御海灣II兩日沽9伙 項目至今累售310伙

●啟德尚‧津溋日前錄4伙終止交易

啟德尚‧津溋於上周五錄4宗終止交易個案，涉及成交金額共5,737.89萬元。其中2座6樓G室，原於2019年10月底簽訂買賣合約，成交價1,667.67萬元。