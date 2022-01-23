復星醫藥獲授權生產默克新冠口服藥物　成本定價未知

復星醫藥（02196）公布，其全資附屬公司上海復星醫藥產業發展有限公司於2022年1月7日與藥品專利池組織（MedicinesPatentPool）訂立一份分許可協議，而協議的事項為Molnupiravir的分許可。

Molnupiravir是一種可抑制新冠病毒致病因子SARS-CoV-2複製的在研新冠治療口服藥物，由美國默克藥廠與Ridgeback Biotherapeutics LP合作開發。藥品專利池組織獲默克許可，可進一步向其他製造商授予與Molnupiravir有關的若干專利及專有技術的分許可。

據上段提及的協議，藥品專利池已向復星醫藥方面授予Molnupiravir的非獨家分許可，其中包括在105個中低收入國家或地區開展生產Molnupiravir的原料藥及成品藥、商品化（包括註冊、零售及分銷），以及與之相關的權利。復星醫藥方面將在通過世界衞生組織（WHO）預認證或經國際人用藥品註冊技術協調會（ICH）相關成員機構批准的生產設施上進行生產。

Molnupiravir的成本和相關定價現時暫無法確定，但鑑於今次分許可旨在促進中低收入國家或地區獲得該藥物，預計定價將會低於中高收入國家的售價。按照協議，復星醫藥方面應按照年度淨銷售額的5%或10%向默克支付專利許可使用費。專利許可使用費將自WHO宣布新冠肺炎不再被列為「國際關注的突發公共衞生事件」的次月起開始收取。

根據公開資料，Molnupiravir只在包括英國、美國及日本在內的若干國家獲得有條件批准或緊急使用授權。由於有關它的臨床數據有限，臨床使用可能導致未曾報告的嚴重不良事件或意外不良事件。迄今復星醫藥尚未開始生產Molnupiravir，亦未取得任何它的採購訂單。