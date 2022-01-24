周樂樂：內地政策持續加碼穩經濟　留意低估值板塊

上周，滬深兩市主要指數嚴重分化，熱門股批量跌停，市場成交額重回萬億元下方，其中，創業板指與科創50跌幅均逾1%，上證50與滬深300指數漲逾1%。申万一級行業來看，10個上升21個下跌，其中，升幅前三分別為煤炭、計算機與銀行，跌幅前三位為醫藥生物、國防軍工與基礎化工。數據上看，國內穩增長政策出台的預期下，低估值板塊持續走強，但因海外市場下跌憂慮，熱門高估值的成長板塊跌幅明顯。

市場消息看，國內公布了2021年12月與四季度的經濟數據，驗證了經濟下行壓力增加，增加了市場對政策維穩的預期。國內央行1月17日下調了1年MLF利率與7天OMO利率；央行副行長18日表示要把貨幣政策工具箱開得再大一些；國內央行20日調降1年期與5年期LPR利率，使國內貨幣政策轉全面寬鬆的預期落地。預計財政政策轉向積極也將陸續落地。當前經濟下行壓力暴露出的「預期弱」問題，在三大挑戰中最為棘手。小微企業生產經營形勢已經跌至疫情后的最差境況，急需宏觀政策的支持。鑑於降息具有強烈的信號指示意義，央行選擇年前調降MLF利率，可能是從提振企業預期、穩定就業來考慮。筆者認為各部委穩增長的積極性會進一步抬升，一季度之內信貸投放有望明顯改善，寬信用有望積極好轉，信貸開門紅確定性較高，且寬鬆仍有空間。雖然A股整體上周持續走弱，但結構上看，低估值藍籌明顯轉強，政策維穩帶來的風格轉換的投資機會有望持續。

另外，美國聯儲局加息時間可能提前至3月，聯儲局收緊貨幣政策導致市場重新定價，導致美國國債收益率持續走高，增加外圍市場調整壓力。因外圍市場大幅波動與中美利差收窄，市場憂慮其將會影響國內貨幣政策寬鬆的節奏。筆者認為，中美經濟周期不同，聯儲局進入加息周期，中國仍將執行獨立貨幣政策，不會跟隨加息。但需留意，中美利差收窄引起的資本流出壓力增加，若人民幣貶值超預期，國內寬鬆政策空間將重新評估。

展望後市，筆者對A股與港股走勢依然樂觀。國內政策維穩意圖明顯，經濟和股市將持續修復。港股因為之前跌幅較大而具備反彈的基礎，而A股風格可能繼續迎來切換，積極布局低估值板塊。策略上，繼續關注互聯網科技、通信與IT設備板塊，也可以配置的低估值的消費與金融板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂