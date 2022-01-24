萬科海外附屬擬出售英國物業

萬科海外( 01036 )公布，於2022年1月21日(交易時段後)，公司間接附屬公司Lithium Concept作為賣方、M&G TS Ryder作為買方及M&G TS Europe Pte作為買方擔保人訂立買賣協議，據此，買方已同意向賣方購買待售股份即目標公司(其直接持有該物業)的全部已發行股本，代價按買賣協議的條款而定。假設估計資產淨值等於完成時資產淨值，則代價包括待售股份的代價約3,800萬英鎊。

目標公司(即Lithium Real Estate (Jersey))於澤西註冊成立，亦為賣方的直接全資附屬公司。目標公司為該物業的唯一合法實益擁有人。該物業位於英國倫敦13-17 Bury Street and 12, 14, 16 Ryder Street, London, SW1Y 6QB, United Kingdom的Ryder Court。目標公司由公司間接擁有99.95%權益及由萬科企業若干僱員(及一名前僱員)透過共同投資安排擁有0.05%權益。集團於2019年6月30日完成收購該物業，目的為投資及擴大其於英國的業務，藉此減低單純投資於中國香港的風險。公司現時認為以按代價出售待售股份的方式出售該物業，對公司及其股東整體更有利。