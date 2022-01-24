道指跌450點　比特幣彈4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.66；港匯見7.7863；離岸人民幣(CNH)報6.3375；美元兌日圓處113.72；歐元報1.1343，英鎊報1.3554。金價處1,835.15美元。布油報87.37美元，紐油處85.36美元。比特幣反彈4%，報3.65萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。

●道指上周五(21日)收報34,265點，跌450點或1.3%；標指收報4,397點，跌84點或1.89%；納指收報13,768點，跌385點或2.72%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,589點，跌375點或1.53%。

●即月恒生指數夜期收報24,689點，跌227點，低水277點，成交28,736張。

●根據CoinMarketCap平台，加密貨幣龍頭比特幣上周五急挫12.33%，報35,996美元；「二哥」以太幣跌幅更達24%，報2,496.87美元。兩大加密貨幣單日市值蒸發合共超過1,300億美元(折合約1.01萬億港元)。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)上周五表示，中國對新冠肺炎疫情採取「清零」政策愈來愈像是負擔，其正衝擊當地以至全球的經濟復甦。

●美國總統拜登表示，中國正竭盡全力控制全球市場，尤其是在半導體方面。

●美國財政部長珍耶倫表示，美國勞動力市場「非常強勁」。

●紐約3月期油上周五收報每桶85.14美元，跌41美仙或0.48%，全周計累升近2.21%；布蘭特3月期油收報每桶87.89美元，跌49美仙或0.55%，全周累升2.12%。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,831.8美元，跌10.8美元或0.6%，全周計累升約0.8%，連續兩周上漲。

●英國富時100指數收報7,494點，跌90點或1.2%；法國CAC指數收報7,068點，跌125點或1.75%；德國DAX指數收報15,603點，跌308點或1.94%。

●長城汽車業績快報，去年純利逾67億元人幣，按年升26%。