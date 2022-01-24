【產經直播】港股要抖幾耐再上？
2022年01月24日 10:02
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美股近日急挫，港股可否繼續獨善其身？市場關注本周美國聯儲局議息，以及本地新冠肺炎疫情發展，會如何左右恒指走勢？
滙控(00005)連日整固，美國加息預期等憧憬是否已反映？投資心思思想開淡倉，係時候行動？
內地再對騰訊(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)等展開行政指導，要求保障勞工權益。騰訊與此同時公布發行合共約800萬股新股，獎勵22,800名員工，以騰訊上周五(21日)收市價計，即平均每人16.6萬港元。相關監管消息對科技影響有幾大？
有報道指內地出現寧德時代棄用潮，特斯拉及蔚來汽車等正接洽比亞迪(01211)提供電池。另外，內地亦加大力度推廣新能源汽車，發改委日前印發《促進綠色消費實施方案》，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策。消息對一眾電動車股有利？
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