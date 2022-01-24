擺脫通縮！日本掀起漲價潮　料消費者可接受

新冠肺炎大流行，除了為全球帶來疾病，還附送通脹！美國通脹飆至7%的40年新高，就連通縮纏身數十載的日本都感受到其威力。面對物價呈現漲勢，日本商家一改以為自已「硬食」的方式，傾向跟隨成本上調售價，並有信心即使加價也不會嚇跑消費者。

外媒報道，日本物價與薪金凍結多年，企業擔心貿然漲價會讓消費者卻步，甚至連市佔率都不保。以往日本企業面對成本飆升，寧可咬牙自行吸收，也不敢轉嫁到消費者身上。近年新冠疫情推高大宗商品及運輸成本，加上日圓貶值，導致燃料及進口商品變貴，即使整體物價漲勢溫和，在特殊產品市場龍頭帶頭下，愈來愈多公司選擇加價。

日本天文望遠鏡製造商Vixen，掌控國內將近60％的市佔率，計劃由2月起調高暢銷的低階產品價格，漲幅達24%。該公司發言人表示，如果成本提高卻不漲價，會給公司帶來不小的衝擊。他提到，在中國的工廠工資上調了，對Vixen也有影響，而目前為止並未收到消費者的抱怨反彈。

位在東京的日本企業Shirakawa Sogyo，自1960年代起專做進口小提琴的生意，1月起上調瑞士製琴弓的售價，漲幅高達36%。該公司總裁白川進透露，瑞士法郎兌日圓升勢凌厲，進一步壓縮原本就有限的利潤空間。

另外，在日本國內紙品有四成市佔率的日本製紙未來幾個月將上調部分產品價格，加幅5%至15%。建材公司山月去年9月已率先將壁紙、窗簾、地板材料價格上調15%左右。由於鋼價狂飆，文具製造龍頭Kokuyo自今年1月1日起，調高剪刀、釘書機等金屬製文具價格，漲幅約8%。