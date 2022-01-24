【高盛推介】汽車股受壓急挫　表現落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：國家發改委等部門印發《促進綠色消費實施方案》，當中提及逐步取消各地新能源車輛購買限制，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，大力發展綠色交通消費。大力推廣新能源汽車。

汽車股周一(24日)早段受壓急挫，比亞迪股份開市隨即失守260港元水平。現報252.2元，跌約3.3%。有報道指比亞迪因應原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響，上調王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價。

上周五(21日)升約1.1%的吉利汽車，周一早段亦受壓，現報18.7元，跌約3.8%。吉利公布，獲悉吉利控股集團與雷諾集團簽署框架協議，計劃南韓市場推出全新車型系列。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署比亞迪好倉，上周三(19日)至上周五皆錄得資金流入，合共約1,720萬元。當中認購證佔約970萬元，上周五流入牛證的資金有約340萬元，並較集中在245元收回區域的產品。淡倉方面，可見上周五部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至285元收回區域的產品。

吉利方面，可見認沽證於上周五獲資金轉向流入。牛熊證方面，上周五部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至18元以上收回價的產品。上周五部署熊證的資金亦主要沽出。

比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、行使價290元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

比迪購20457，行使價300元，2022年4月26日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.1倍，長期、換股比率500兌1產品中，槓桿最高。

比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，近20元收回距離牛證。

比迪沽22514，行使價229.8元，2022年5月23日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、新上市。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

吉利購21678，行使價22.05元，2022年6月24日到期，實際槓桿6倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。

吉利購20654，行使價24元，2022年4月14日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低面值。

吉利牛54242，收回價17元，行使價16.5元，換股比率50，槓桿比率8.1倍，新上市遠牛。

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