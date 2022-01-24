澳英加移民政策對港人而言各有優劣　詳情係點？

熱門移民國家澳洲、英國、加拿大近兩年相繼宣布給予港人特殊移民途徑，大幅放寬移居門檻，深受有意前往海外開展新生活的港人關注。這些國家的移民政策各具特色，大家不妨先仔細比較，找出最符合個人需要的移民途徑，往後準備移民事宜自可事半功倍。

澳洲的避風港計劃，可讓持有香港特區護照或英國國民(海外)護照(BNO)人士在當地居住3或4年後，便可申請永久居留權，加上只需要符合身體健康檢查、品格及國安檢查等基本要求便可，不用達到較嚴謹的傳統計分制要求，使申請永居門檻大降。

部分簽證3月起可申永居

由今年3月5日開始，持有臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證，或臨時畢業生簽證的港人，在澳洲居留滿4年後，可申請「技術移民獨立簽證」，移居澳洲。

另外，在指定偏遠地區居住、工作或讀書滿3年後，可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證」居澳。澳洲的指定偏遠地區定義廣泛，除了悉尼、墨爾本、布里斯班等大城市之外，塔斯馬尼亞、南澳洲、北領地等多個地方亦屬於偏遠地區。

因此，若大家想長居澳洲，首先要申請上述3類臨時居留簽證，而這些簽證適合不同人士申請。50歲以下、通過英語水平、品格及健康測試人士，在澳洲合資格專上學府畢業後可申請臨時畢業生簽證；臨時技術短缺簽證申請人要獲僱主擔保(澳洲僱主必須證明為何要聘請海外人士)，在澳洲至少兩年從事指定需要外勞的職業(涵蓋醫護、工程、金融等多項專業)，並要通過英語水平、技術評估、品格和健康測試。

至於臨時技術移民工作簽證，同樣是僱主擔保簽證，讓申請人到澳洲工作，雖然目前已被臨時技術短缺簽證取代，不再接受新申請，但現有簽證持有人自動獲延長有效期，以銜接申請「技術移民獨立簽證」或「偏遠地區技術移民永久居留簽證」。此外，上述簽證的申請人配偶可在澳洲工作，子女亦可隨同在當地讀書升學。

澳洲政府早前表示，正以最高優先次序審批香港人技術移民簽證申請。另外，目前身處在澳洲境內的香港人會較境外港人先獲得簽證審批。

英國 「5+1」計劃不能享社會福利

英國政府的「5+1」計劃，為合資格申請BNO護照港人及家屬提供5年居留權，期間可在英國讀書及工作。住滿5年後(當中每年不能離開英國超過180日)可申請永久居留權，之後再居留一年，通過英國生活考試和達到指定英語水平要求，便可申請入籍成為英國公民，而且申請人及家庭成員可在不同時間赴英，故計劃推出以來一直受有意移英港人歡迎。

這項簽證持有人抵英後雖然可從事任何工作，但不能享受英國社會福利，且需要提供至少6個月的財務支持證明，供申請人及受養人在英生活。另外，需要支付費用才可享有英國國民保健服務。

沒BNO需轉用其他途徑

根據英國內政部的統計，截至去年9月底，共收到約8.88萬宗申請BNO簽證，其中逾85%宗申請已獲批。

值得留意是，只有1997年6月30日或之前在香港出生的人士，才持有BNO護照，之後出生的未成年人士需要由其持有BNO的家長一同申請「5+1」計劃。若然家人不願意申請，沒有BNO的年輕人就需要轉以學生簽證、工作簽證等其他途徑，申請到英國讀書或工作，符合居住條件後仍可申請永久居留和入籍。

加拿大 中年人可申請留學移民

加拿大的救生艇計劃為港人提供永久居留途徑，分為讀書和工作兩個組別。兩者均沒有年齡和出生地限制，只要是香港特區護照或BNO護照持有人便可以申請。申請人可以帶同配偶，以及未滿22歲的未婚子女一同移民。

主要針對教育背景的組別，申請人需要在申請永居前3年內，於加拿大專上院校完成認可專上課程，例如學位課程、兩年制或以上文憑課程、或完成至少一年研究生課程，對工作或技能沒有要求。

至於較重工作經驗的組別，申請人需要過去3年在加拿大累積至少一年全職工作經驗，或至少合共1,560小時(相等於兩年、每周15工作小時)的兼職工作經驗，並在過去5年內在加拿大或海外專上院校(例如香港的大學)完成指定專上教育課程。

宜留意預計畢業年份

有移民公司表示，逾40歲的中年港人申請加拿大讀書簽證的個案增加，以期透過完成認可專上課程取得永居資格。惟要注意，兩個組別的申請人在申請永久居留前，都要證明英語或法語程度達指定水平，且申請期限至2026年8月31日。大家在報讀課程宜先留意預計畢業年份。

芬蘭 綠色科技人才全家免費移居90日

除了3大傳統移民國家外，部分港人亦對移民有完善社會福利保障的歐洲國家感興趣。其中，以優質教育和全球最幸福國家聞名的北歐國家芬蘭，近期為通曉綠色科技的香港特區護照持有人，提供免簽證90日全家免費移居機會，之後更有機會申請芬蘭永久居留權。

這項在當地生活和工作90日的計劃是由芬蘭東南部的南卡累利阿地區(South Karelia)委員會提供，並特別面向香港和日本的綠色科技專業相關人才。綠色科技研究人員或學生、綠色科技企業家或投資者，以及擁有相關經驗的專業人士均可申請，但目前不能居於芬蘭，且須年滿18歲。

申請長住將獲支援

此計劃由即日起至2月底接受申請，提交申請時要附上個人履歷與相關技能的資料。被選中的申請人將獲得90天免費的全家移居支援，包括辦理全家移居所需的官方文件、機場接送、房屋或搬遷諮詢、安排子女學校或日託服務。若獲選者有意申請在當地永久居留，委員會亦會提供支援。