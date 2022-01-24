【高盛推介】阿里急挫美團整固　資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：國家人力資源社會保障部等多部委日前再對阿里巴巴、美團等11家頭部平台企業聯合開展行政指導，要求維護新就業形態勞動者勞動保障權益。

阿里上周五(21日)失守130港元水平，周一(24日)早段急挫。最低見120.6元的半個月低位。現報120.9元，跌約4.9%。阿里旗下阿里雲公布，旗下數據庫產品收入錄得逾50%按年增長。

上周五持平收市的美團，周一早段低見226.6元後跌幅收窄。現報233.6元，跌約1.8%。

觀察個股輪證資金流向，上周五資金積極趁低吸納阿里好倉，錄得2,500萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,300萬元，流入牛證的資金則有約1,200萬元，並較集中在115元至120元收回區域的產品。淡倉方面，上周五流入熊證的資金較集中在140元收回區域的產品。

美團方面，亦見好倉於上周五獲資金轉向流入，認購證錄得約280萬元資金流入。上周五流入牛證的資金有約110萬元，並較集中在210元收回區域的產品。淡倉方面，可見上周五部署熊證的資金主要沽出。港股通方面，可見美團於上周獲北水追捧，5個交易日共錄得約38.6億元資金淨買入。

阿里購19725，行使價148.98元，2022年5月26日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿。

阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。

阿里購22165，行使價138.98元，2022年5月31日到期，實際槓桿5.7倍，高敏感度。

阿里牛57700，收回價108元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，近12元收回距離遠牛。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，近20元收回距離熊證。

美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿6.8倍，行使價270元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團購19330，行使價269.08元，2022年5月30日到期，實際槓桿5.1倍，價外、中期。

美團牛52112，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽19567，行使價176.78元，2022年6月27日到期，實際槓桿4.1倍，中期。

美團熊56652，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，近35元收回距離遠熊。

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