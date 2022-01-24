內地監管風暴波及下　有對沖基金蝕近4成...

外媒報道，亞洲對沖基金贏家與輸家之間的差距拉大。當中Franchise Capital Management Ltd.、Sylebra Capital Ltd.及Brilliance Asset Management Ltd.因內地監管風暴、全球增長股回落等因素而下跌逾2成，而Aspex Management(HK)Ltd.和Asia Research ＆ Capital Management Ltd.等卻錄升幅約30%。

Albourne Partners的亞洲主管Richard Johnston稱，「只要市場有效地存在，我不認為亞洲股票對沖基金會出現如此高的分散性，」，他說影響業績的因素包括基金如何布局內地教育股及互聯網公司，以及對人民幣計價股票、日本及印度等表現更好市場的風險敞口如何。

由於內地監管部門收緊政策，由電子商務、校外培訓到網約車等領域，令兩個香港上市股票指標於92個主要股指中跌幅最大。與此同時，適時押注全球能源轉型的基金成為贏家。

據悉，Franchise Fund去年下跌39%，由於其集中押注增長股，和短視訊平台快手及雲電商的服務提供商中國有贊等公司出現業務惡化。另有三位知情人士稱，去年12月份的升市助專注大中華的Brilliant Partners Fund減少損失，將全年跌幅收窄至23.6%。Brilliance Asset Management創始人Shi Lin於去年7月向投資者道歉，因低估中國整改教培行業的影響。