黃詠欣：銀行對「納米樓」限貸？　點解會空穴來風？

自從政府於屯門一幅住宅地的賣地條款引入單位面積下限後，引發市場無限猜測，有傳銀行對「納米樓」不願再接納米樓按揭，更有傳連唐樓、村屋等物業按揭都受影響，到底這些傳聞是否捕風捉影？銀行是否有「限貸」計劃？

事實上，不同銀行一向都有不同的按揭取態，部分銀行較少批出唐樓及村屋按揭，亦有部分銀行較少做「蚊型」單位的按揭，更有不少銀行對於一些單幢小型發展商物業的樓花按揭傾向不積極。這些的取態，一直都存在，是各銀行內部會有指引，並非由於政府推出限呎地而新增的指引。包括今次傳出有個別銀行停做樓宇面積250方呎以下單位的按揭貸款，也是個別銀行一直以來的按揭取態，只是碰巧政府推出限呎地，而又有人查詢該銀行做法，而引伸出市場無限猜測。其實，金管局早前已澄清沒有叫停納米樓按揭。

今次引發市場憂慮的原因，估計是由於當年政府推出「港人港地」時，於按揭上有一些限制，而令到市場聯想到「限呎」地，會否都有「限貸」措施。

不過，據了解絕大部分銀行仍有繼續為納米樓等物業提供按揭。至於，不願做納米樓、唐樓及村屋按揭的銀行，只屬個別情況，估計是原因是唐樓、村屋的流轉較慢，而「納米樓」的買家，多為「上車客」，財政實力及風險承擔能力會較弱，銀行會承受較高的風險。

按經驗，銀行是否願意批出按揭，主要是基於內部的風險評估機制而定。普遍銀行按揭審批的主要考慮，仍然是物業估值、客人的供款能力及信貸狀況等，對於一些超級優質客戶，即使是該銀行較不積極的物業類型，一樣是會「有得傾」。建議大家買入物業前，先找專業人士作預先評估，可省卻自行逐間銀行查詢的心力及時間。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣