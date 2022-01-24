Buyandship收購跨境網購格價平台Comparee

數碼港初創企業Buyandship宣布，收購由本地初創Decodes Limited研發的跨境網購格價平台Comparee，兩者合併後會將介面融入，並在12個國家及地區推出，以助Buyandship會員在同一網站快速比較全球網站的價錢，從而達致改善用戶體驗，進一步減少跨境網購的障礙。

Buyandship目標建立與本地購物一樣順暢的跨境網購體驗，並按計劃進一步擴展其電子商貿能力，完善用戶網上購物流程及體驗。是次收購產生協同效應，有助我們的客戶比較全球價格，並立刻透過Buyandship下單。

Comparee接駁30億個來自Walmart、亞馬遜等大型電商平台的數據點，平台上現有1.5萬間商戶，共1萬個國際品牌，有2,500萬個產品庫存單位(SKU)，為消費者發掘最優惠的產品，並提供一站式產品評論、價格比較，目前已經開放予香港、台灣、日本、印尼、越南及星馬的用戶。

Buyandship聯席創辦人李兆倫表示，期待能夠攜手建構跨境網購的生態，推動海外網購的普及。Comparee的加入將容許公司從上游了解客戶購物的喜好。