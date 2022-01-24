道期升187點 金價企穩1840美元
2022年01月24日 16:25
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美匯指數報95.8；港匯見7.7856；離岸人民幣(CNH)報6.3352；美元兌日圓報113.71；歐元企1.1323，英鎊處1.3550。金價報1,841美元。布油報88.42美元，紐油報85.68美元。比特幣跌2%，報35,120美元。道指期貨升187點。
●市後關注點
22:45 美國Markit 1月製造業採購經理指數（PMI）
22:45 美國Markit 1月服務業採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報24,656點，跌309點或1.24%。國企指數收報8,658點，跌129點或1.47%；科技指數收報5,703點，跌166點或2.84%。主板成交1,243億港元。大型科網股回吐，成跌市火車頭，網易挫7.45%；京東集團跌5.552%；阿里巴巴跌6.294%。https://bit.ly/3rMxYuG
-國泰上月載客量較疫前仍挫97%，去年料蝕56至61億元。
-中國移動：母企擬增持不超過50億人幣該公司A股。
-京東物流內地布局使用2萬輛新能源車，年減碳達40萬噸。
-傳世茂集團向中國海外洽售廣州亞運城股權。
-騰訊有份！途虎養車提交在港上市申請。
●滬綜指收升1點，滬深兩市成交額縮減至8,600億元人民幣。https://bit.ly/33KZsZF
●中國經濟：
-內地彩票銷售連跌5個月，反映低收入人士苦況？
-智庫料今年內地經濟增速5.3%，處恢復態勢。
●果粉留意！蘋果秋季傳發表14款新品，規模史上最多。
●雷諾夥三菱及日產拓電動車業務，5年投資逾1700億。
●擺脫通縮！日本掀起漲價潮，料消費者可接受。
●Buyandship收購跨境網購格價平台Comparee。
●滙豐推PayMe群組利是，1周內用戶收逾150萬封利是。