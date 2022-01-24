近8成人對可持續發展關注自疫情以來有所提升

會計師行畢馬威中國一份有關可持續城市發展的年度地區性調查發現，隨着新冠肺炎疫情持續，公眾對城市的可持續性愈趨關注及採納更多數碼化服務，令市場增強了對城市智能發展長遠前景的信心。畢馬威房地產行業全球主管及香港區首席合夥人韋安祖(Andrew Weir)表示，香港在未來數十年間將繼續發展成為一個智慧型及可持續發展城市。

調查訪問了4,096名來自香港、9個大灣區內地城市、曼谷、胡志明市、吉隆坡、新加坡及上海的居民，有78%受訪者認為他們對可持續舉措的關注度自疫情以來有所提升，而84%受訪者則認為疫情加強他們對那些有助改善生活質素的新科技和應用方案的關注。

在7個受調查的亞洲市場中，隨着抗疫及相關措施出台，居民對政府及私營市場提供的數碼化服務採納度顯著增加，65%受訪者表示更傾向於網上瀏覽公共服務和訊息；70%受訪者指增加了使用數碼支付和電子錢包；而64%受訪者有增加使用流動裝置，以了解最新的城市服務和訊息。大多數受訪者相信增加使用數碼化服務的趨勢會變得恒常。有78%受訪者同意，他們所在城市的抗疫工作令城市更趨向智能化及可持續發展。

韋安祖指出，香港作為物流樞紐和國際金融中心，有助促進於物流及數碼供應鏈、金融科技、監管科技和可持續金融領域的創新發展，而密集的城市結構亦為房地產科技解決方案提供發展機會。香港在開發可應用於大灣區及東盟其他市場的用例方面處於有利位置。

另外，55%香港受訪者指出，數據安全及私隱是城市推動新措施時需要考慮的三大因素之一，相關因素亦被大灣區內地城市及亞洲其他城市視為重要考慮之一。調查結果凸顯出香港需要一個統一的網絡安全制度，並輔之以法律框架，以保護個人數據和重要的政府基建免受網絡攻擊。香港亦需要為物聯網(IoT)設備和項目制定一套行業性的安全標準。