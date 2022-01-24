西營盤瑞華閣拍賣搶高70萬　呎價約13997元成交

環亞物業拍賣周一(24日)舉行的拍賣會連錄成交，共售出5項物業，最大額個案為西營盤瑞華閣低層A室，實用面積約713方呎，拍賣開價928萬港元，吸引3組買家出價，最後搶高70萬元或約7.5%，以998萬元售出，呎價約13,997元。該行董事總經理區蘊聰表示，該盤去年全年兩宗成交做價均超過1,100萬元，上述拍賣易手單位較市價有約一成折讓。

股市波動，涉及金額較小的車位受資金追捧，同場亦一口氣售出3個車位，其中荔枝角美孚新邨5期地下單號車位，以96萬元一口價拍出。另跑馬地荷塘苑地下停車場單號車位，亦以開價62萬元拍賣成交。

餘下一個售出車位屬銀主物業，屯門怡峯園停車場第2層雙號車位，開價65萬元，獲承價至69萬元售出。

此外，該拍賣會亦有一項村屋銀主盤拍出，物業為元朗錫降村單號全幢，建築面積約1,441方呎連天台，以350萬元推拍，終以370萬元售出，較開價高20萬元或約5.7%，呎價約2,568元。

區蘊聰指出，今日拍賣場出席人數較早前回升，約有30多人到場，早前樓市較淡靜，積聚的購買力開始重返市場，新春後市況發展仍要視乎疫情變化，但相信細價物業會較好承接力。