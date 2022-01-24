IMF憂網上博彩損濠賭生存能力

國際貨幣基金組織(IMF)專家代表團於本月較早前以視像會議形式與澳門政府會晤，周一(24日)發表初步總結，預期澳門本地生產總值(GDP)2022年將會增長15%，2023年再增長23%，主要是新批准博彩業經營特計權相關投資的增加，以及與粵港澳大灣區的進一步融合。

不過，該組織坦言，短期來說，澳門經濟還偏向下行。疫情嚴重擊家庭收入及還債能力，威脅金融系統穩定，近期復熾無疑會限制旅客訪澳，窒礙經濟復甦。內地房地產行業潛在的大規模債務違約，以及內地突然的增長放緩，均可能對澳門的經濟和金融體系造成壞影響。

更甚者，疫情會使博彩活動愈益轉移至網上，破壞賭業的中期生存能力。澳門《博彩法》的修訂提案受到賭企歡迎，並解決了一些投資者擔憂的問題，但仍存在一定不確定性，內地最近出招禁止博彩推廣使貴賓廳的前景「堪憂」。

經考慮到澳門經濟仍有顯著的下行壓力，IMF認為，澳門今年財政預算中預設的財政緊縮顯得為時過早，以當局財政依然充裕，中性財政立場將更好地支持非博彩業的經濟活動，緩解疫情對經濟增長潛力的長期影響。

該組織認為，澳門要加強對企業和家庭的監測，以免疫情觸發更多資不抵債的個案，鼓勵銀行保守提供資金將有助抵禦潛在的資產質量惡化；通過強化破產和債務處置及重組的框架，避免法院系統負擔過重，支持經濟增長；也要強化監管框架管理澳門對內地巨大敞口的風險，如增強對內地借款人風險的監測。

另外，IMF讚賞澳門政府在強化反洗錢/反恐融資框架方面的努力，應予維持，但還需再加強離岸部門的有關框架，以及加強對外國犯罪所得洗錢行為的調查和起訴，尤其是通過博彩業的洗錢行為。