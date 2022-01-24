澳《博彩法》修訂草案有新規　中介人不能包場博彩

澳門修改《博彩法》草案周一(24日)在當地立法會首讀和討論，草案規定娛樂場必須設在屬於承批公司的不動產內；另外，一間賭業中介人(疊碼仔)只能服務一間博企，並且中介人不能與博企分成或承包場地進行博彩業務。有議員關心衞星賭場和賭業中介人營運轉變後影響員工的飯碗問題。

澳門經濟財政司司長李偉農指出，所有相關娛樂場都屬承批公司，而娛樂場必須設置於承批公司所屬的物業內。設下有關機制不是扼殺或取替娛樂場，而是有三年時間讓有關承批公司與業權人作出調整。

李又指，當局密切關注中介人業務調整的問題，明言娛樂場內的員工，承批公司有責任作出合理安排，保障其就業。政府已為相關員工舉辦了13場對接會，收到共2,481人求助，已為當中1,874人提供轉職協助。

該草案亦有大量篇幅提到非博彩元素，李表示，未來會在賭牌重新競投方案中，定出非博彩元素的準則，以擇優選取。他並回顧，訪澳旅客在2016年前以博彩為首要，但在2016年後基本以非博彩為主，如購物、住宿等作優先考慮。

另外，亦有議員關心現有賭牌本年6月到期時趕不及修改法例，李表示，會有賭牌延期安排，但具體要稍後才會公布。