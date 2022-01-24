阿南德又中！比幣特價格2個月內腰斬　跌穿3.4萬美元關

印度神童阿南德(Abhigya Anand)預言又中！上周五(21日)美股雖然暴跌，惟更大的火頭在虛擬貨幣市場，有統計顯示其市值已蒸發逾1萬億美元(約7.8萬億港元)，傷過美股；「一哥」比特幣跌穿3.4萬美元關，連大好友Mike Novogratz亦悲觀認為比特幣陷入熊市，提醒投資者切勿低撈。

阿南德於去年11月的影片提及虛擬貨幣，指其價格在創新高之後，會出現大回調，或「泡沫破滅」！事實上，比特幣現價已從去年11月的6.8萬美元的歷史高位腰斬，市值更蒸發超過6,000億美元；交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣在24小時內累跌近8.5%，曾低見每枚33,441美元；以太幣亦挫12.12%，見2,240美元。

同時，區塊鏈相關概念的美股於周一(24日)開市前繼續低走，其中Riot Blockchain、Marathon Digital則比上日收市跌逾1成，Bit Digital、Coinbase亦跌逾7%。

對於是否應低價購入比特幣？大好友億萬富豪投資者、Galaxy Digital創始人Michael Novogratz則提醒投資者，切勿低撈。阿南德亦於早前的影片回應指，今年3月至4月，可能還有一場「震驚世界的災難」；換言之，短時間內虛擬貨幣市場亦充滿危機，大家「都係戴定頭盔」，小心為妙。