恒大呼籲境外債權人不要採取激進法律行動

該深陷財困的內房企在一份聲明指，正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。目前集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細緻、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。相關工作推進情況已於2021年12月至2022年1月期間，由集團通過公告形式陸續予以披露。

期間，集團與相關各方進行了深入探討，在推動探索風險化解工作實施路徑方面取得了一定進展。集團也意識到，由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。

恒大補充，集團期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。

上周四(20日)有外媒引述一份由律師事務所Kirkland & Ellis以及投行Moelis & Company代表該團體發出的聲明表示，未見到恒大就制定可行重組方案，積極與境外債權人溝通，惟有「認真考慮採取強制行動」，以捍衞其合法權利。恒大上周五開市前「火速」宣布建議增聘中介機構「拆彈」，助公司跟進債權人訴求。