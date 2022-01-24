安永-博智隆：2020年內地企業年金規模增長43%

會計師行安永旗下企業服務公司安永-博智隆發表中國養老金報告，至2020年底，中國養老金市場規模達到12萬億人民幣(下同)，是2014年的兩倍，預計整個行業將由目前以服務機構業務轉向以零售為中心。

該行預期，作為養老金制度的第一大支柱，全國社保基金仍將以機構業務為主，並將繼續受資產管理公司重視。儘管資產配置維持穩定，市場對於環境、社會及企業管治(ESG)投資的關注度也將日益提升。

報告指，作為第二支柱的企業年金和職業年金，在2020年展現出較強的韌性，按年增長43%，總規模達到3.5萬億元。設立企業年金計劃的企業數量持續增長，投資回報也在不斷提高。考慮到潛在的參與者數量和平均帳戶規模尚有提升的空間，預計職業年金也將繼續增長。

至於第三支柱商業養老保險和個人儲蓄養老保險，基金管理公司推出新的養老組合型基金(養老FoF)，而監管部門也推出一種新的養老金產品作為試點，並鼓勵保險公司提供更多養老金產品，預計第三支柱將會有更多的公司參與投入市場，客戶群亦會相繼增長。

安永大中華區財富及資產管理主管合夥人林小芳表示，加快推進養老金改革將為國內外的養老金管理機構創造更多機遇，隨着行業由機構業務變為以零售為主導，養老金管理機構和渠道需要持續創新其商業模式，並做好相應的營運投資。