劈價潮蔓延豪宅　鰂魚涌MPR減價高逾兩成易手

二手劈價潮蔓延至豪宅物業，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層單位，勁減950萬元，以3,550萬元易手，減價高逾兩成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島1月份錄得首宗買賣，單位為6座高層A室，實用面積約732方呎，套三房及工人房間隔，享海景，以1,338萬元易手，呎價約18,279元，新買家屬於用家。

●美聯鄭琨表示，筲箕灣中心C座高層D室，實用面積約306方呎，兩房間隔，用家議價後斥545萬元承接，呎價約17,810，原業主於2016年11月以約423萬元購入，轉售帳面獲利約122萬元，物業升值約29%。

●美聯周永業稱，筲箕灣峻峰花園錄本年首宗買賣，單位為E座高層4室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開價約800萬元，議價後以約780萬元成交，呎價約17,333元。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層D室，實用面積約1,231方呎，套三房連工人套及儲物室間隔，最初放盤叫價約4,500萬元，及後因應市況而調整，新近以3,550萬元易手，累減950萬元或約21%，呎價約28,838元，新買家是區內換樓客，睇過一次樓即還價，洽商接近一星期成交。

●中原楊文傑指，鰂魚涌康怡花園J座低層7室，實用面積約835方呎，套三房間隔，叫價1,600萬元，最終累減162萬元，以1,438萬元成交，呎價約17,222元。

●世紀21北山嚴智贇透露，北角和富中心17座低層A室，實用面積約1,267方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,230萬元承接，呎價約17,601元，原業主於2017年11月以2,018萬元購入自住，持貨逾4年帳面獲利212萬元，單位期內升值約11%。

●利嘉閣馮銳興稱，跑馬地傲山村中層單位，實用面積約736方呎，兩房間隔，近日以1,078萬元沽出，呎價約14,647元，原業主於2005年10月以約140萬元購入，持貨約16年帳面獲利約938萬元，物業升值約6.7倍。

●香港置業譚浩智透露，鴨脷洲深灣軒2座低層E室，實用面積約484方呎，一房間隔，望海景，放租約3日後即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.8萬元租出，呎租約37.2元，新租客為同區情侶，睇樓一次即決定承租。

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九龍區

●香港置業文愛玲稱，奧運站維港灣10座低層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以約1.95萬元放租兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以1.8萬元租出，呎租約39.4元。

●中原袁仲榮表示，奧運站凱帆軒3座中層F室，實用面積約440方呎，兩房間隔，享海景，最初開價930萬元，現累減85萬元，以845萬元易手，呎價約19,205元。

●香港置業吳仁傑指，鑽石山星河明C座中層3室，實用面積約517方呎，三房間隔，以約2萬元放租約3個月後，雙方經議價後減1,800元，以約1.82萬元租出，呎租約35.2元。

●美聯黎志榮透露，鑽石山星河明居E座高層9室，實用面積約593方呎，套三房間隔，望山景，可承做八成按揭，吸引換樓客承接，斥資1,000萬元購入自用，呎價約16,863元，原業主於1998年8月以349.1萬元購入，帳面獲利650.9萬元，升值約1.86倍。

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新界區

●中原曹嘉華透露，東涌區本月累錄43宗成交，相比上月全月36宗多近2成，東堤灣畔剛錄得一宗複式戶成交，屬3座頂層單位，實用面積約1,251方呎，套三房間隔，附連約229方呎平台，叫價1,800萬元，不設睇樓，減至1,720萬元沽出，呎價約13,749元。

●中原溫明峯指，馬灣珀麗灣1月累錄6宗買賣，較上月全月16宗成交明顯減少，屋苑30座低層H室，實用面積約507方呎，兩房間隔，上月叫價680萬元，新近以618萬元沽出，呎價約12,189元，共減62萬元，減幅約9%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島5座低層G室，實用面積約849方呎，套三房連儲物室間隔，享全海景，去年10月開始放盤，原叫價1,600萬元，經議價後減價190萬元或約11.9%，終以1,410萬元易手，呎價約16,608元。

●中原陳智生表示，屯門珀御高層B室，實用面積約352方呎，一房間隔，叫價620萬元，減價15萬元，以605萬元沽出，呎價約17,188元，較銀行估價約627萬元低約3.5%，原業主於2017年12月以546.6萬元一手買入，持貨約4年轉售帳面獲利58.4萬元，期內升值約11%。

●祥益邱家邦指，屯門啟豐園1座高層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，區內客以1萬元租入，呎租約26.7元，如以同類型單位銀行估價約572萬元計算，租金回報率約2.1厘。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天頌苑H座高層7室，實用面積約506方呎，兩房兩廳間隔，區內客在同屋苑由租變買，原業主有議價空間，由420萬元累減17萬元，於未補價第二市場以403萬元成交，呎價約7,964元。

●祥益林家倫亦步透露，天水圍嘉湖山莊景湖居9座低層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，區內新婚夫婦以1.35萬元即睇即租，呎租約24.7元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊過去周末錄5宗買賣，按周增1.5倍，1月累錄得32宗，相比上月全月30宗成交稍增，屋苑景湖居8座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，成交價555萬元，呎價約10,146元。

●世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺花都廣場3座頂層戶，實用面積約413方呎，兩房間隔，望內園景，連天台約308方呎，原先叫價630萬元，放盤三星期，獲外區新婚買家以592萬元承接，呎價約14,334元。

●中原呂學維稱，粉嶺牽晴間1月暫錄約9宗二手買賣，屋苑6座中層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約600萬元，11月時減至590萬元，12月再減至580萬元，議價後以578萬元獲承接，呎價約15,052元。

●利嘉閣林偉明表示，粉嶺花都廣場2座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，原先叫價510萬元，及後減價24萬元或約4.7%，新近以486萬元沽出，成交價為近期同類型單位新低，呎價約13,135元。

●利嘉閣招權峰稱，大埔天鑽9座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望池景，以790萬元沽出，呎價約15,521元，原業主於2019年1月以約676.4萬元購入，持貨約3年帳面獲利約113.6萬元或約17%。

●美聯廖雅章表示，大埔新峰花園18座高層C室，兩房間隔，實用面積約518方呎，獲區內用家青睞，火速決定承接，議價後終以680萬元成交，呎價約13,127元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城7座低層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，原先叫價790萬元，放盤兩個月，獲買家以683萬元承接，呎價約14,112元。

●中原侯惠良指，沙田第一城1月暫錄約25宗成交，對比上月同期錄約15宗明顯增加，屋苑7座低層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，議價後以682萬元易手，呎價約14,091元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，大圍壹號雲頂5座高層D室，實用面積約1,014方呎，三房工人房間隔，望山景，原先叫價1,800萬元，放盤達1年半，減價62萬元，獲買家以1,738萬元承接，呎價約17,140元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山薈朗1座低層戶，實用面積約272方呎，一房間隔，連平台約200方呎，單位原先開價560萬元，減價22萬元，減幅約4%，放盤4個月，獲買家以538萬元承接，呎價約19,779元，原業主於2016年9月購入上址，當時作價444萬元，持貨5年多帳面獲利94萬元，單位期內升值約21%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山錦豐苑G座中層4室，實用面積約540方呎，兩房間隔，望園景，已補價自由市場叫價695萬元，放盤僅3天，減15萬元，以680萬元沽出，呎價約12,593元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山中心3座高層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享全海景，早前開價約750萬元放售，買家議價後終以725萬元承接，呎價約19,333元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山嘉華星濤灣2座中層C室，實用面積約513方呎，兩房間隔，日前以890萬元售出，呎價約17,349元，原業主於2010年以350萬元購入，持貨12年帳面獲利約540萬元，單位升值約1.54倍。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢銀線灣君爵堡雙號別墅，實用面積約2,162方呎，四房三套連工人房間隔，享海景，成交價1.18億元，呎價約54,579元，原業主於2001年8月購入，作價1,388萬元，持貨逾20年帳面獲利約1.04億元，期內升值約7.5倍。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城1月暫錄約13宗買賣，平均實用呎價約16,988元，包括1期2座低層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價685萬元，呎價約18,819元。

●利嘉閣潘佳彬稱，將軍澳居屋裕明苑B座高層11室，實用面積約603方呎，三房間隔，於已補價自由市場以675萬元沽出，呎價約11,194元，原業主於2016年3月以550萬元購入，持貨約5年帳面獲利約125萬元，物業升值約23%。

●中原柯勇指，將軍澳海天晉6A座高層C室，實用面積約368方呎，一房間隔，擁開放式廚房，成交價780萬元，呎價約21,196元，原業主於2016年4月僅以467萬元購入，持貨將近6年帳面獲利313萬元，單位升值約67%。