恒生員工確診新冠　窩打老道分行暫停服務

與此同時，銀行將由其他地區的恒生分行調撥規模較小的支援隊伍，冀窩打老道分行可於1月27日(星期四)恢復營業。在暫停營業期間，客戶如有任何關於窩打老道分行保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線(電話:28220228)。

該名員工的最後上班日期為1月24日，上班前探測體溫正常。他主要負責在該分行的優越理財中心協助客戶，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。客戶如欲查詢有關新型冠狀病毒病的詳情可致電衞生防護中心熱線(電話: 2125 1111 / 2125 1122)。

就新型冠狀病毒病疫情，銀行已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。恒生將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排。