美日企業相繼離港　惟去年駐港外資數目仍破頂

香港人才荒持續！投資推廣署承認，有企業正削減在港的業務，但未聽聞大量公司撤離香港，又提到商界已透過科技應對國際出行限制。不過，有外媒報道，本港金融業湧現離職潮，因受不了嚴格防疫政策。該署就適時大派「定心丸」，指不少內地公司計劃在港投資。

政府統計處早前公布，截至去年6月1日，若以地區總部設在香港計算，美國公司數量只有254間，創18年新低，在港日資企業數量亦跌至210間。投資推廣署署長傅仲森較早前表示，相關公司數量下跌可能與疫情帶來的經濟挑戰有關，另部分企業或因被收購而更改註冊地，惟無明確數據顯示相關跌幅與《港區國安法》有關。

他又指，雖然部分外資公司或有削減在港的部分營運，但強調香港仍然是中、外資金的管道，去年海外及內地駐港公司數目增至9,049間的新高紀錄，宏觀趨勢而言未見任何不尋常 ，而且市場上仍有不少內地企業打算透過香港集資。該署去年完成333投資項目，按年錄得增長之餘，亦為本港帶來3,000個新增職位，有關投資來自不同經濟體，其中來自內地最多，其次是美國、英國及新加坡等，反映環球廣泛地區對投資香港仍大感興趣。按投資行業而言，以金融科技居首。

儘管港府就新冠肺炎採取一系列防疫措施，傅仲森表示，相關措施無可避免為企業及員工帶來挑戰，但商界已認識到有關挑戰或持續一段時間，已透過科技應對國際出行限制，亦有企業延長員工駐外時間，避免隔離檢疫安排等。營商面對挑戰之際，有新投資者繼續在港落戶，可見企業仍以長期生意機遇包括大灣區，以及亞洲在《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)下的效益，而非短線情況作部署。

不過，香港嚴格的防疫措施一直為市場詬病。有外媒引述獵頭公司華德士(Robert Walters)華南和香港金融服務區域總監John Mullally指出，目前願意來香港的只有跨國公司、非常高階的管理層，或沒有家庭的年輕人，並預警香港日後的金融服務人才庫只會愈來愈小。

⬤各大投行以「銀彈」攻勢留人

為留住人才，各大國際投資銀行高調地以「銀彈」攻勢留人。早前高盛和摩根大通均表示薪酬成本飆升，更預期今年相關成本繼續增加。渣打行政總裁溫拓思曾坦言，留住高層員工是一大挑戰。該行去年第三季業績報告中提到，成本按年增5%，部分原因是與業績掛鈎的薪酬有所增加。