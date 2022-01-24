新盤貨尾銷情平淡 周一錄20宗成交
2022年01月24日 21:58
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臨近農曆新年，新盤市場在全新盤欠缺之下，交投以餘貨為主。而周一(24日)一手市場暫錄約20宗成交，相比上周閒日僅錄個位宗數，交投步伐略有加快。其中，啟德有項目連售5伙，套現約4,882萬元。
●啟德THE HENLEY III 連沽5伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，最新連沽5伙，合共涉及4,882萬元。5宗成交價介乎943.63萬元至1,806.04萬元，成交呎價約25,186元至33,445元。其中，3B座32樓B室，實用面積540方呎，採兩房連儲物室間隔，以1,806.04萬元成交，呎價約33,445元。另外，3A座22樓D室，實用面積356方呎，一房間隔，以943.63萬元，呎價約26,506元。
●西九龍維港滙II連沽2伙 單日套現逾3,000萬元
第5波疫情令新盤市場交投氣氛轉冷，惟有個別新盤續錄成交。信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，周一(24日)連沽2伙，單日套現3,027.6萬元。其中，該盤的5座21樓C室，實用面積795方呎，三房間隔，以2,130萬元成交，呎價約26,792元。另3B座28樓D室，實用面積315方呎，一房間隔，以897.6萬元售出，呎價約28,495元。
●元朗The YOHO Hub售2伙 單日套現2,058萬元
新鴻基地產(00016)發展的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub昨日售出2伙，共涉約2,058.6萬元。包括位於第2座29樓D室，實用面積487方呎，兩房間隔，成交價1,070.01萬元，呎價約21,971元。而第2座27樓F室，實用面積459方呎，兩房間隔，成交價約988.59萬元，呎價約21,538元。
●北區高爾夫‧御苑三房1,579萬招標售出
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周一(24日)以招標形式售出8座5樓A室，實用面積1,048方呎，三房間隔，成交價為1,579.75萬元，呎價約15,074元。
●觀塘凱滙兩房重售1,217萬沽 較去年高約3.5%
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周一(24日)錄得位於II期3座18樓J室的成交，實用面積500方呎，兩房間隔，以1,217.52萬元售出，呎價約24,350元。資料顯示，上述單位原於去年2月以1,176.48萬元沽出，當時呎價約23,530元，惟交易於本月19日終止。單位現時重新售價，成交價較去年高約3.5%。
●青衣薈藍開放式戶呎價約25,557元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周一(24日)錄得位於18樓A03室的成交，實用面積203方呎，屬開放式間隔，以518.8萬元成交，呎價約25,557元。
●屯門御海灣II周六發售10伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II已屆現樓，繼剛過去周末沽出9伙後，最新上載銷售安排，落實於周六(29日)以先到先得形式發售10伙。該公司代理業務部總經理張卓秀敏稱，即將發售的單位包括2個開放式單位、5個一房單位、2個兩房單位及1個三房單位，實用面積介乎255方呎至501方呎。
售價方面，扣除最高22%的直減折扣後，上述10個單位折實平均呎價約20,483元，折實價由 497.25萬元至 1,079.65萬元，折實呎價介乎約19,500元至約21,550元。
●錦田北PARK YOHO Milano招標發售2伙連天台戶
特色單位不乏捧場客，有發展商推售新盤餘貨特色單位。新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Milano，將於周五(28日)招標發售2伙連天台特色戶。即將招標發售的單位包括第31B座12樓A室，實用面積992方呎，採三房連儲物室間隔，設101方呎平台，單位內有樓梯連接787方呎天台。招標時間為當日上午10時至晚上7時。
另外，毗鄰的第31B座12樓B室，實用面積1,003方呎，採三房間隔，連111方呎平台，屋內有樓梯連接782方呎天台。
●恆大‧珺瓏灣第1期周五推13伙特色戶招標發售
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣第1期，上載最新銷售安排，將於周五(28日)起以招標形式發售13伙特色戶，包括6伙地下連花園戶及7伙頂層連天台戶。其中，項目第2A座22樓C室，實用面積456方呎，採兩房連儲物室間隔，設有378方呎天台。上述單位招標期由1月28日至12月31日，期間每日上午9時招標，下午4時截標。