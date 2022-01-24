新盤貨尾銷情平淡　周一錄20宗成交

臨近農曆新年，新盤市場在全新盤欠缺之下，交投以餘貨為主。而周一(24日)一手市場暫錄約20宗成交，相比上周閒日僅錄個位宗數，交投步伐略有加快。其中，啟德有項目連售5伙，套現約4,882萬元。

●啟德THE HENLEY III 連沽5伙

●西九龍維港滙II連沽2伙 單日套現逾3,000萬元

●元朗The YOHO Hub售2伙 單日套現2,058萬元

●北區高爾夫‧御苑三房1,579萬招標售出

●觀塘凱滙兩房重售1,217萬沽 較去年高約3.5%

●青衣薈藍開放式戶呎價約25,557元

●屯門御海灣II周六發售10伙

售價方面，扣除最高22%的直減折扣後，上述10個單位折實平均呎價約20,483元，折實價由 497.25萬元至 1,079.65萬元，折實呎價介乎約19,500元至約21,550元。

●錦田北PARK YOHO Milano招標發售2伙連天台戶

另外，毗鄰的第31B座12樓B室，實用面積1,003方呎，採三房間隔，連111方呎平台，屋內有樓梯連接782方呎天台。

●恆大‧珺瓏灣第1期周五推13伙特色戶招標發售