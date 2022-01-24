中海油服解釋，主要是疫情持續、國際油氣行業波動，以及能源行業加速轉型的多重因素影響，國際石油公司對於油氣勘探開發投入依然保持審慎，國際油田服務市場供大於求的狀態改善有限，國際油田服務競爭依舊激烈，公司部分大型裝備的作業價格和使用率處於低位，出現減值迹象，預計公司2021年計提固定資產減值損失20.1億元人民幣。

不過，中海油服在其2022年度戰略指引中派定心丸稱，指根據第三方機構最新預測，今年全球原油需求預計仍將持續增長，全球上游勘探開發資本支出總量較去年增加約24%，油田服務市場復甦態勢進一步確立。國內方面，保障國家能源安全和增儲上產「七年行動計劃」的實施將在一定時期內確保油服行業景氣。根據目前公司國內外訂單情況，預計物探採集和工程勘察服務、鑽井服務、油田技術服務和船舶服務4個板塊工作量穩中有升。

該企今年將加大科研投入和重大技術攻關，優化裝備性能和結構，擴充多元裝備規模，並拓展海上風電業務等。