幣策分化超預期！大行料美5月縮表　港元恐趨波動

與亞洲區不同，早已受盡疫情蹂躪的美國，或在未來數月走出疫情陰霾。民眾活動漸回正軌惟供應鏈仍失衡，加上美國通脹已達到近40年來新高，瀕臨失控邊緣，聯儲局恐加快「收水」步伐。投行高盛預計，當局有機會每次開會皆採取一些「收水」措施，年內加息多於4次，並且提早至5月開始「縮表」(即縮減資產負債表)，未來兩年半內持債規模減少2.5萬億美元(約19.5萬億港元)！

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在研究報告中指出，該行的基準預測是聯儲局今年內加息4次，每次0.25厘，分別在3月、6月、9月和12月；並且於7月宣布開始縮表。惟同時指出，通脹壓力使「風險在一定程度上傾向於基準預期上方」，加息次數有機會多過預期，縮表時間提前至最早5月的可能性也有所增加。

事實上，聯儲局加快「收水」的言論絕非危言聳聽。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯邦基金利率年內上調到1.25至1.5厘（即以每次0.25厘計共加息5次）或更高的機率為36.3%，反映出市場已考量到加快「收水」的可能。

高盛認為，通脹是導致貨幣政策趨緊的主因。首先，Omicron變種病毒肆虐，可能會延長美國的供需失衡狀態，拖慢物價回歸正常水平。其次，雖然美國從去年9月起就已經停止發放額外的失業救濟，但薪金仍以按年5至6%的速度增長，進一步加劇通脹。該行認為，揮之不去的供應鏈問題、增長過快的薪金水平、不斷上升的租金，都令未來數月核心通脹持續高企。

至於縮表，除了啟動時間可能更早之外，Hatzius也預計這輪縮表速度會比上次更快。他估計，每月減債上限將達到1,000億美元，其中包括600億美元國債和400億美元按揭證券(MBS)，更可能會在某些時候短暫加速。按此規模估算，聯儲局的資產負債表規模，將在2至2.5年內，從8.8萬億美元縮減到6.1萬億至6.6萬億美元，甚至在兩年內就能縮減2.5萬億美元，並使10年期美債孳息率相應提高0.3厘。

美國加息在即，香港受聯繫匯率影響，勢必跟從收緊貨幣政策，令金融市場波動加劇。澳新銀行報告指出，當港元兌每美元貶值至7.85水平時，金管局亦會被動地賣出美元，令構成貨幣基礎的總結餘減少，香港銀行同業拆息（HIBOR）也會急速抽升。另外，金管局或會擴大發行外匯基金票據（EFB）規模，收緊港元流動性，助力維持匯率穩定，資金池趨緊將加劇市場波動。

向來在美國加息周期表現參差的新興市場，今次也同樣面臨挑戰，因為美元升值會加劇新興市場資本外流。不過，國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家Maurice Obstfeld表示，假如美國等發達經濟體因復甦乏力而放緩「收水」，情況反而更差。另有分析指出，美國通脹高企有利發展中國家的出口，故這次聯儲局「收水」的殺傷力相信會較弱。