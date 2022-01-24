俄烏戰雲密布　歐美股全線下跌　道指插800點

俄烏局勢升級「倒轉地球」，風險因素疊加下，環球股市爆股災！美股道指一度插800點，現報33,475點，跌789點或2.3%；標指報4,277點，跌120點或2.74%；納指報13,344點，跌424點或3.09%。

歐股同樣愈跌愈多，英股跌2.32%；德股及法股挫逾3%。

港股期指夜市報24,135點，跌526點，低水521點。阿里巴巴美股較港股跌近5%；騰訊ADR低3%。

另外，在邊境集結10萬大軍，多次宣傳不會入侵烏克蘭的歐羅斯，其股市MOEX指數一度大跌超過8%，再創疫情以來最大跌幅，今年以來跌幅已超過15%。俄羅斯RTS指數曾暴跌超10%。俄羅斯中央銀行稱，為減少金融市場波動，俄羅斯中央銀行自莫斯科時間1月24日15點起暫停在國內市場購買外匯。

美國早前指示從烏克蘭撤外交官和家屬，同時將俄烏兩國旅行警告升至最高級，北約宣布向東歐增派戰艦和戰鬥機加強軍事存在，令市場更為緊張。

【22:30】俄烏戰雲密布嚇怕全球投資者，歐美股市全線大跌，更推動「恐慌指數」急飆。道指周一早段瀉514點，至33,750點；標指跌75點，至4,322點；以科技股為主的納指挫300點，至13,468點。

俄羅斯RTS指數重挫8.22%，報1,286.66點；以俄羅斯盧布計價的MOEX指數則跌5.69%，報3,243點。英國富時100指數挫1.74%；法國CAC指數挫2.93%；德國DAX指數挫2.93%。

港股夜期報24,350點，跌311點，低水306點。

金融機構Evercore ISI指，標指上周五收報在200天移動平均線之下，若持續失守此防線，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)或升至35點高位。VIX指數周一高見33.37點水平，飆近16%，遠高於20的長期平均值，反映投資者傾向恐慌拋售。

美股今年開局以來受加息預期等因素拖累，表現疲弱，上周納指累跌7.55%，拖累5大科企富豪身家年內蒸發850億美元(約6,630億港元)，全球首富馬斯克料損失約270億美元；亞馬遜創始人貝索斯則減少約250億美元；其餘3名為損失約95億美元的微軟創辦人蓋茨；分別蒸發約120億美元的Alphabet創始人布林和Meta創辦人朱克伯格。

企業消息方面，市傳蘋果公司(Apple Inc.)將在秋季推出14款新產品，成為史上發布最多新產品的發布會，包括4款新iPhone機、3款Apple Watch、升級版低端MacBook Pro、重新設計的MacBook Air、更新版的更大螢幕iMac、換上Apple Silicon處理器的新款Mac Pro、第二代AirPods Pro、低端iPad，以及全新iPad Pro機型。消息指出，大部分產品將在秋季發布，iMac則有機會提早披露；Apple正計劃在3月或4月舉行春季發布會，或將公布具5G功能的iPhone SE及使用A15晶片的iPad Air等。

美國波音公司宣布，再注資4.5億美元予研發自動駕駛飛機的Wisk，以支持其發展「空中的士」。雖然波音未透露第6代Wisk產品的推出日期，但業內人士指公司將在2028年提交驗證，波音周一股價曾跌2.43%。